Mars'taki keşif helikopterinin iletişimi gezegendeki tozlar sebebiyle koptu - Son Dakika
Üye Girişi

Mars'taki keşif helikopterinin iletişimi gezegendeki tozlar sebebiyle koptu

12.05.2022 11:56
Mars'taki keşif helikopterinin iletişimi gezegendeki tozlar sebebiyle koptu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'taki Perseverance aracında bulunan Ingenuity adlı mini helikopterinin iletişimi, Mars'taki toz miktarının yüksek seviyeye ulaşması sebebiyle kesildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'taki Perseverance aracında bulunan Ingenuity adlı mini helikopterinin iletişimi, Mars'taki toz miktarının yüksek seviyeye ulaşması sebebiyle kesildi.

Universe Today sitesinin haberine göre, Jet Propulsion Laboratuvarı'ndaki görev kontrol merkezi geçen hafta Mars'taki keşif helikopteri Ingenutiy'le iletişimi kaybetti.

Yetkililer, iletişimin yeniden kurulduğunu ancak helikopterin bataryalarını şarj etmenin giderek daha zor olacağını söyledi.

Kontrol ekibi, Mars atmosferindeki toz miktarının yükselmesinin ve sıcaklıkların düşmesinin helikopterin devrelerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Ingenuity Takım Lideri Teddy Tzantenos, "Mars'taki kış mevsimi ve toz miktarının Ingenuity için yeni zorluklar oluşturacağını her zaman biliyorduk." dedi.

Tzantenos, "Önceliğimiz önümüzdeki süreçte Ingenuity ile iletişimi sürdürmek, ancak bunu başarsak bile ileride önemli zorluklarla karşılaşacağımızı biliyoruz. Helikopterin inanılmaz başarıları bir yana, ekibimizin geçen yılki performansıyla gurur duyuyorum. Görevimize ilerleyen haftalarda devam edebilmek için batarya şarjını biriktirebileceğimizi umuyoruz." diye konuştu.

Ekip helikopterle bağlantıyı kaybettiğinde Ingenuity'den gelen çağrıları dinlemek için Perseverance'nin devam eden bilim faaliyetlerini bir gün boyunca durdurma kararı aldı.

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020'de fırlatıldıktan 7 ay sonra 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti.

Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance'ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.

Perseverance ile gönderilen 1,8 kilogramlık mini helikopter Ingenuity 19 Nisan 2021'de gerçekleştirdiği 1 dakikalık ilk başarılı uçuşuyla "başka bir gezegende uçurulan ilk hava aracı" olarak tarihe geçmişti.

Mars'taki atmosfer yoğunluğunun Dünya'nın yaklaşık yüzde 1'i kadar olması nedeniyle NASA mühendisleri, Ingenuity'yi yerden kaldırmak için ultra hafif malzemeler ve Dünya'da gerekenden daha hızlı dönen, her biri 123 santimetre uzunluğunda 4 pervane kullanmıştı.

YORUMLAR
500
Mars'ta şaşkınlık yaratan deprem: Şimdiye kadarki en büyüğü! Mars'ta şaşkınlık yaratan deprem: Şimdiye kadarki en büyüğü! NASA, Mars'ta şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremin 5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı NASA, Mars'ta şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremin 5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Havacılık, NASA, Mars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mars'taki keşif helikopterinin iletişimi gezegendeki tozlar sebebiyle koptu - Son Dakika


Son Dakika
11:46 "Dünyanın en değerli şirketi" unvanı artık Apple'ın değil
11:45 Tuğba Ekinci'den eşinden boşanan eski sevgilisi İbrahim Çelikkol'a sert sözler: Adam olmadın gitti! Kız verilecek son insansın, şan babası
11:42 Galatasaray'ın eski futbolcusu Okan Buruk'tan açıklama: Galatasaray'a hizmet etmek isterim
11:24 "Kaşıkçı Elması çalındı" iddiası ortalığı karıştırdı! Henüz resmi açıklama gelmedi
11:10 Yılmaz Büyükerşen'den Eskişehir'deki yasaklara karşı özgürlük çağrısı: Festival yasağı kararından geri dönün
11:04 Özdağ, Soylu'nun, "Hayvandan aşağı bir adam" sözlerine dava açtı! Dava kazanılırsa sokak hayvanlarına mama alınacak
11:00 Azovstal'da mahsur kalan Ukraynalı komutandan Elon Musk'a çağrı: Arabulucu bir ülkeye gitmemize yardım edin
10:07 En düşük gelir Van, Muş, Bitlis, Hakkari olurken, yoksulluk oranın en yüksek olduğu yer Adana ve Mersin oldu
10:48 Demirtaş'tan 'aydınlar heyeti' önerisi: Bizim hayalimizdeki Türkiye bir çiçek bahçesidir, tek ırk değil tek yürektir!
10:45 Buse Varol ve eltisi Merve Tektaş arasında soğuk rüzgarlar esiyor! Sosyal medyadan birbirlerini sildiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 12:00:37. #1.12#
SON DAKİKA: Mars'taki keşif helikopterinin iletişimi gezegendeki tozlar sebebiyle koptu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement