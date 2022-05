Marvel filmleri hangi sırayla izlenir? - Son Dakika

Marvel Sinematik Evreni (MCU), tamamı aynı evrende geçen ve olay örgüsü bakımından birbirleriyle bağlantılı olan 20'den fazla filme ev sahipliği yapıyor. Küresel gişede 22,5 milyar doların üzerinde hasılat yapan MCU, tüm zamanların en çok kazanan film serisi unvanına sahip. Hatta 2021 yılında en yüksek hasılatı elde eden 25 filmden 8 tanesi de Marvel Studios'a ait. Bu kapsamda seriye yeni başlayacak olan kişiler ilk olarak Marvel filmleri hangi sırayla izlenmeli? sorusunun cevabını arıyor.

Marvel, filmlerini dört farklı grup halinde yayımlıyor. İlk grup; Paramount Pictures'in dağıtımını üstlendiği Iron Man (2008) ile başlarken, Disney'in The Avengers (2012) ile işin içine girmesini takiben son buluyor. Iron Man 3 ile başlangıç yapan ikinci grup ise Ant-Man (2015) ile noktalanıyor. Şu anda dördüncü grubu genişletmek için çalışan Marvel, evreye yeni filmler katmaya devam ediyor. Bu kadar karışıklığı gördükten sonra, gözünüz korkmuş olabilir. Ancak endişe etmenize gerek yok.

Marvel hangi sırayla izlenmeli? Kronolojik sıralama

Marvel filmlerinin kronolojik olarak mı yoksa çıkış tarihine göre mi izlenmesi gerektiği konusunda herkes hemfikir değil. Biz yine de iki türe göre de listelemek istedik. Zevkinize göre istediğiniz sıradan başlayabilirsiniz. Eğer 'devamlılığa' önem verenlerdenseniz, Marvel filmlerini kronolojik sıra ile izlemek size iyi gelecektir. Böylelikle olay örgüsünü daha iyi anlayacak, arada bir kopukluk hissiyatı yaşamayacaksınız.

İşte kronolojik olarak Marvel izleme sırası:

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (Captain America: The First Avenger)

Kaptan Marvel (Captain Marvel)

Iron Man

Iron Man 2

The Incredible Hulk

Thor

Yenilmezler (The Avengers)

Iron Man 3

Thor: Karanlık Dünya (Thor: Dark World)

Kaptan Amerika: Kış Askeri (Captain America: The Winter Soldier)

Galaksinin Koruyucuları (Guardians of the Galaxy)

Galaksinin Koruyucuları 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2)

Yenilmezler: Ultron Çağı (Avengers: Age of Ultron)

Ant-Man

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Captain America: Civil War)

Black Widow

Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming)

Doctor Strange

Black Panther

Thor: Ragnarok

Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War)

Ant-Man ve Wasp (Ant-Man and the Wasp)

Avengers: Endgame

Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far from Home)

Shang-Chi ve On Halka Efsanesi (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)

Eternals

Spider-Man: No Way Home

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Marvel kadar, Avengers izleme sırası da çok büyük önem taşıyor. Zira Avengers; Iron Man'dan Thanos'a varana kadar önemli karakterlerin çoğuna ev sahipliği yapıyor.

Marvel izleme sırası 2022 – Çıkış tarihine göre

İlla da kronolojik sırayla izleme takıntınız yoksa ve "önce çıkan daha önemlidir" diyorsanız, Marvel Sinematik Evreni'ni çıkış tarihine göre izlemelisiniz. Bahsettiğimiz gibi Marvel filmlerini dört gruba ayırıyor. Sırayla tüm filmleri gösterime girdikleri tarihe göre izleme listesini aşağıda bulabilirsiniz. Ancak ağırlıklı olarak kronolojik sırayla izlemenin tavsiye edildiğini de hatırlatmakta fayda var. Çünkü ufak da olsa kopukluk yaşamanız mümkün.

İşte çıkış tarihine göre Marvel ve Avengers filmleri izleme sırası:

1. Aşama:

Iron Man (2008)

The Incredible Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (Captain America: The First Avenger) (2011)

Yenilmezler (The Avengers) (2012)

2. Aşama:

Iron Man 3 (2013)

Thor: Karanlık Dünya (Thor: The Dark World) (2013)

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Galaksinin Koruyucuları (Guardians of the Galaxy) (2014)

Yenilmezler: Ultron Çağı (Avengers: Age of Ultron) (2015)

Ant-Man (2015)

3. Aşama:

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Captain America: Civil War) (2016)

Doctor Strange (2016)

Galaksinin Koruyucuları 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2) (2017)

Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming) (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man ve Wasp (2018)

Kaptan Marvel (Captain Marvel) (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far from Home) (2019)

4. Aşama:

Black Widow (2021)

Shang-Chi ve On Halka Efsanesi (2021)

Hawkeye (2021)

Eternals (2021)

Spider-Man: No Way Home (2021)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

Marvel izleme sırası listemizin böylelikle sonuna geldik. 2021 yılı Marvel Sinematik Evreni adına dolu dolu geçti. 5 Kasım'da vizyona giren Eternals, 4. aşamanın bir sonraki filmi oldu. Onu 17 Aralık'ta yayınlanan Spider-Man: No Way Home takip etti.

– Marvel filmleri hangi sırayla izlenmeli? sorusuna yanıt verdiğimiz bu içeriğimiz işinize yaradı mı? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz.