Masada 4 galibiyet 4 mağlubiyet

Masa Tenisi Erkekler 2.Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, birinci devre ilk etapta 4 galibiyet 4 mağlubiyet aldı.



Erkekler 2.Lig birinci devre 1. Etap maçları Bursa'da tamamlandı. 15-17 Kasım tarihlerinde Dikkaldırım Spor Salonu'ndan oynanan karşılaşmalarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ilk gün maçlarında İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Zonguldak İl Özel İdare Yolspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederken, Etimesgut Bld. Gelişimspor'a ise 3-1 mağlup oldu. İkinci gün sabah seansından Kocaeli Bld. Kağıtspor'a 3-1 mağlup olan Bursa ekibi, günün diğer maçlarında Altay'ı 3-0 ve Real Mardin takımını ise 3-1 mağlup etti. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü son gün maçlarında Kubuş Boylersan MTi takımına 3-2, Tokat Bld. Plevnespor'a 3-1 mağlup oldu.



Oynanan 8 maçın ardından 4 galibiyet 4 mağlubiyet alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Masa Tenisi Erkekler 2.Ligi birinci etabını 12 puanla 7.sırada tamamladı. - BURSA