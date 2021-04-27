'MASADA KALACAĞI' SÖYLENEN BÖBREK NAKİLLİ KALP HASTASI, ANTALYA'DA SAĞLIĞINA KAVUŞTU - Son Dakika

'MASADA KALACAĞI' SÖYLENEN BÖBREK NAKİLLİ KALP HASTASI, ANTALYA'DA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

27.04.2021 11:30

TRABZON'da yaşayan böbrek nakilli kalp hastası Ayşe Kaya (57), Antalya'da ameliyatsız mitraklip yöntemiyle sağ kalp kapakçığı onarılarak sağlığına kavuştu.

TRABZON'da yaşayan böbrek nakilli kalp hastası Ayşe Kaya (57), Antalya'da ameliyatsız mitraklip yöntemiyle sağ kalp kapakçığı onarılarak sağlığına kavuştu. Ayşe Kaya'nın işlevini yerine getirmeyen böbreği de bu tedaviyle düzeldi. Ayşe Kaya, Hiçbir doktor beni ameliyat etmeye cesaret edemedi. Masada kalacağımı söylediler dedi.

Trabzon'da yaşayan 5 çocuk annesi Ayşe Kaya'nın, 29 yıl önce kalbinin sol kapakçığı değiştirildi. 3 yıl önce kalp hastalığına bağlı böbrek yetmezliği gelişen Kaya, son 1 ayda diyalize girmeye başladı. Böbrek nakli yapılması gerektiği söylenen Kaya, iki ay önce Antalya'ya gelerek özel bir hastaneye başvurdu. Ayşe Kaya'nın kızı Züleyha Kaya Dülger'in (33) eşi Abdul Dülger (38) kayınvalidesine böbreğini vermek isteyince, tetkikler yapıldı. Damadının böbreğinin uygun olması üzerine Ayşe Kaya, iki ay önce böbrek nakli oldu. Ancak nakledilen böbreğin, kalp kapakçığında sorun nedeniyle işlevini sürdüremediği belirlendi.

'MASADA KALIRSIN' DENİLDİ

Ayşe Kaya, bu kez böbrek nakli olduğu Antalya'ya gelerek, aynı hastanenin Kardiyoloji Bölümü'ne başvurdu. Doktor Öğretim Üyesi İsmail Ateş, yaptığı kontrolde hastanın kalbinin sağ kapakçığında kaçak olduğunu ve cerrahi olarak değiştirilmesi gerektiğini tespit etti. Yüksek riskli bir hasta olduğu için cerrahi branşların cerrahi yaklaşım önermemesi üzerine Dr. İsmail Ateş, kasıktan girilerek uygulanan mitraklip yöntemiyle hastanın sağ kalp kapakçığını onardı. Ayşe Kaya, iki gün sonra da taburcu edildi.

CERRAHİ ÖNERİLMEDİ

Dr. Öğretim Üyesi İsmail Ateş, Ayşe Kaya'nın kendisine başvurduğunda kalp kapakçığındaki kaçaktan kaynaklı iki ay önce nakledilen böbreğin işlevini yerine getiremediğini belirtti. Hastanın 29 yıl önce kalbin sol kulakçık ve karıncık arasındaki mitral kapağının değiştirildiğini kaydeden Dr. Ateş, Hastamız iki ay önce böbrek nakli olmuştu ancak bu kez de kalbinin sağ kapakçığında kaçak olduğu için, nakledilen böbrekte ciddi kontrol bozukluğu oluşmuştu dedi.

Hastanın kalp kapakçığının cerrahi olarak değiştirilmesi gerektiğini belirten Dr. Ateş, Ancak hasta yüksek riskli olduğu için cerrahi branşlardan cerrahi yaklaşım önerilmedi. Bunun üzerine biz de hastanın kalp kapakçığını genel anestezi altında mitraklip yöntemiyle ameliyatsız olarak yaklaşık 1,5 saat süren bir işlemle tamir ettik diye konuştu.

İşlemden hemen sonra nakledilen böbreğin fonksiyonlarının normal çalışmaya başladığını vurgulayan Dr. Ateş, hastanın iki gün sonra da taburcu edildiğini söyledi.

HİÇBİR DOKTOR CESARET EDEMEDİ

Yıllardır kalp hastası olduğunu ve 3 yıldır böbrek yetmezliği tanısıyla tedavi gördüğünü belirten Ayşe Kaya, iki ay önce damadı Abdul Dülger'in donör olmasıyla böbrek nakli ameliyatı olduğunu söyledi. Nakilden sonra böbrek fonksiyonlarının düzelmemesi üzerine başvurduğu doktorların, 29 yıl önce ameliyat olduğu kalbinin diğer kapakçığında da sorun olduğunu söylediklerini belirten Kaya, Ama hiçbir doktor beni ameliyat etmeye cesaret edemedi. Masada kalacağımı söylediler ifadelerini kullandı.

Trabzon'dan Antalya'ya gelerek böbrek nakli olduğu hastaneye başvurduğunu ifade eden Kaya, kendisini sağlığına kavuşturan Kardiyoloji Bölümü'nden Doktor Öğretim Üyesi İsmail Ateş için, Allah ondan bin defa razı olsun. Allah onu hiç bunaltmasın. Çok şükür bana bir hayat bağışlandı. Son nefesime kadar duacıyım şeklinde konuştu.

'MASADA KALACAĞI' SÖYLENEN BÖBREK NAKİLLİ KALP HASTASI, ANTALYA'DA SAĞLIĞINA KAVUŞTU
'MASADA KALACAĞI' SÖYLENEN BÖBREK NAKİLLİ KALP HASTASI, ANTALYA'DA SAĞLIĞINA KAVUŞTU
'MASADA KALACAĞI' SÖYLENEN BÖBREK NAKİLLİ KALP HASTASI, ANTALYA'DA SAĞLIĞINA KAVUŞTU
'MASADA KALACAĞI' SÖYLENEN BÖBREK NAKİLLİ KALP HASTASI, ANTALYA'DA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Ayşe Kaya, Trabzon, Antalya, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'MASADA KALACAĞI' SÖYLENEN BÖBREK NAKİLLİ KALP HASTASI, ANTALYA'DA SAĞLIĞINA KAVUŞTU - Son Dakika


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