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Masaj salonu görünümlü işletmede 'fuhuş' baskını: 9 gözaltı - Son Dakika

Masaj salonu görünümlü işletmede 'fuhuş' baskını: 9 gözaltı

16.09.2021 17:32
Masaj salonu görünümlü işletmede 'fuhuş' baskını: 9 gözaltı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde masaj salonu görünümündeki işletmelerde fuhuş yapıldığını tespit eden polis ekipleri, eş zamanlı yaptıkları baskın sonucu 9 kişiyi gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin fuhuş suçuna karşı mücadelesi Türkiye genelinde sürüyor. Tekirdağ ? Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde bulunan 2 spa ve masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarını aldı. İş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, fuhuş yaptığı belirtilen 4'ü yabancı uyruklu üzere 6 kadını yakalandı.

4'Ü YABANCI UYRUKLU

İş yerlerinde fuhşa aracılık ettiği iddia edilen A.A., M.D. ve A.D. de gözaltına alındı. 9 şüpheliden 4 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi, diğer şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Masaj salonu görünümlü işletmede 'fuhuş' baskını: 9 gözaltı

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Polis, Masaj, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Masaj salonu görünümlü işletmede 'fuhuş' baskını: 9 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Masaj salonu görünümlü işletmede 'fuhuş' baskını: 9 gözaltı - Son Dakika
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