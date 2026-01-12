Masal Anlatımı ile Aile Bağları Güçleniyor - Son Dakika
Masal Anlatımı ile Aile Bağları Güçleniyor

12.01.2026 11:16
İstanbul Aile Vakfı, çocukların sorgulayıcı bireyler olarak yetişmesi için 300 masal videosu sunacak.

Dijital ekranlara yoğun maruz kalan çocukların sorgulayan ve düşünen bireyler olarak yetişmesini desteklemek ve ebeveynleri ile iletişimini güçlendirmek amacıyla yola çıkan İstanbul Aile Vakfı, 300'ü aşkın masal anlatımından oluşan videoları izleyicilerle buluşturacak.

İstanbul Aile Vakfı televizyon, bilgisayar, tablet ve cep telefonlarında aşırı uyarıcıya maruz kalan çocukların sorgulayan, düşünen, eleştiren ve hayattan dersler çıkaran bireyler olarak büyümeleri, ebeveynlerin ise çocuklarıyla daha sağlıklı iletişim kurarak aile bağlarını güçlendirmeleri amacıyla masal anlatım projesini hayata geçirdi.

Projede anne, baba ve aile büyüklerinin çocuklar üzerindeki eğitici, önleyici, koruyucu rolünün gündeme getirilmesi ve canlı tutulması amaçlandı.

En eski uygarlıklardan beri var olan masal anlatımını ailelerle yeniden buluşturmayı hedefleyen projede anlatıcı, Yusuf Duru oldu.

Duru, vakfın destekleriyle kurulan stüdyodaki sıcak ev ortamını yansıtan dekorların önünde Dede Korkut hikayeleri, Keloğlan, La Fontaine ve Binbir Gece Masalları gibi, her biri 7-8 dakika süren 300'ü aşkın masalı, torunlarına aktaran dede üslubuyla anlattı.

Çekimleri tamamlanan masalların her biri, günaşırı vakfın Youtube kanalından izleyicilerle buluşacak.

Proje doğrultusunda, masal anlatımını kalıcı bir hafızaya dönüştürmek amacıyla kitap çalışması da yapıldı.

Masal Anlatma Kılavuzu'na yer verilen kitaptaki her masala karakterlerin tanıtımı ile başlanırken, konuşma, diyalog ve betimlemeler farklı renklerle yazıldı.

Proje kapsamında ayrıca, farklı şehirlerde masal anlatıcılığı eğitimi verilmesi planlandı. Eğitim programında, anlatı geleneği ve canlandırma teknikleri gibi konuların işlenmesi öngörülüyor.

"Çocuklarla iletişim kurmanın en kolay ve keyifli yolu"

Projenin detaylarına ilişkin AA muhabirine bilgi veren meddah, masal yazarı ve anlatıcısı Yusuf Duru, çocuklarla iletişim kurmanın en kolay ve keyifli yolunun masal anlatmak olduğunu belirtti.

Birçok alanda yaşanan hızlı gelişmelerin ağır problemleri de beraberinde getirdiğini kaydeden Duru, teknolojik cihazların bilgi ve birikimi desteklemeye yardımcı olsa da çocuklarda anlama eşiğini düşürdüğünü, aile ilişkilerine zarar verdiğini, kişilik bozukluklarını normal bir yaşam tarzı gibi anlatan uygulamaların genç nesiller üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu dile getirdi.

Bu durumun ebeveynleri de olumsuz etkilediğine ve ailede iletişim kopukluğuna yol açtığına dikkati çeken Duru, çocuklar ile ebeveynleri arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla İstanbul Aile Vakfı öncülüğünde geliştirilen projenin yoğun ve uzun soluklu bir çalışma sonucunda ortaya çıktığını vurguladı.

Duru, "Masal anlatımı projesiyle aile iletişimini, köklü bir şekilde yeniden sağlamayı ve sağlıklı bir şekilde devam ettirmeyi amaçladık." dedi.

İşini çok severek yaptığını söyleyen Duru, Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarından ve İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Öke'den büyük destek gördüğünün altını çizdi.

Masallar aracılığıyla değerler eğitimi

Duru, büyüklerin sürekli ellerinde cep telefonuyla gezdiğini, çocukların ise sosyal medya videolarıyla büyüdüğünü vurgulayarak, "Toplum çok ağır bir şekilde dijital bağımlılığa sürükleniyor. Buna bir alternatif oluşturmakla beraber 'masal bu işin bir tedavi metodudur' düşüncesiyle yola çıktık. Masalı nasıl anlatırsanız, karşıya o şekilde gider. Alacağınız tepki de anlattığınız masalın konusu, konsepti ve içeriğiyle doğru orantılı olarak gelir. En çok dikkat ettiğimiz hadise, ebeveynin çocukla masal aracılığıyla diyalog kurması." diye konuştu.

Ahlak manzumeleri olarak bilinen ve son 30 yılda değerler eğitimi olarak adlandırılan konuların masallar aracılığıyla çocuklara kolay bir şekilde verilebileceğini belirten Duru, "Kaybolan değerlerimizi yeniden ayağa kaldırmak ve canlandırmak lazım. Temelde bunun alt metinine baktığımız zaman, toplumun sağlığı söz konusu. Çünkü karşınızdaki masal anlattığınız çocuklar, 15-20 sene sonra bu toplumu oluşturan fertler olacak." ifadelerini kullandı.

Masalların evrensel olduğuna işaret eden Duru, şunları kaydetti:

"Masal evrenseldir. Sizin kültürünüzde var olan masalda anlatmış olduğunuz bir değer, bir başka kültürde farklı bir dil ve üslupla ama aynı temeldedir. Cesaret, kahramanlık, kahramanın yolculuğu, nefret, sevgi, yalan ve bunun gibi birçok konu bütün kültürlerde evrensel bir dille anlatılır. Masallarımızı titizlikle seçtik. Masalın evrenselliğine olan inancımızdan dolayı da anlattığımız bütün masalları rahatlıkla her kültürde bulunabilecek temellerden oluşturmaya çalıştık. Keloğlan'ımız, Küllü Fatma'mız, İbişlerimiz, bize ait değerler var."

Kaynak: AA

İstanbul, Kültür, Güncel, Medya, Son Dakika

13:14
