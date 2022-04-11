Maserati'den yepyeni bir SUV: Grecale - Son Dakika

Maserati, adını pek çok modeli gibi bir rüzgardan alan yeni SUV'u Grecale'yi online bir toplantı ile tanıttı.

Geniş bir motor yelpazesiyle satışa çıkan Grecale, V6 benzinli motor; hibrit ve Maserati tarihinin ilk yüzde 100 elektriklisi olarak bir yıl sonra yollara çıkacak "Grecale Folgore" olmak üzere üç farklı güç-aktarma sistemiyle tüm gereksinimleri karşılamayı hedefliyor.

Grecale'nin tasarımı, Maserati'nin MC20 ile başlattığı ve yeni modelleri benzerlerinden ayrıştıran tasarım yaklaşımını yansıtıyor. Otomobilin önünde konumlanan alçak ve çarpıcı ızgara ile karbon fiber kullanımlarıyla vurgulanan kıvrımlı gövde profili dikkat çekiyor. Aracın arka kısmında Giugiaro 3200 GT'den ilham alan bumerang stili lambalar göze çarpıyor. Tasarımdaki coupé etkisi sportif görünümü destekleyerek Grecale'yi daha da çarpıcı bir hale kavuşturuyor.

Aracın "Modena" versiyonu 4846 mm dış uzunluk; 2901 mm aks mesafesi, 1670 mm yükseklik, 2163 mm genişlik (yan aynalarla birlikte), ve 1948 arka iz genişliği ile pazarda yerini alıyor.

Üç farklı tema

Grecale; "GT", "Modena" ve "Trofeo" olmak üzere lansman anında üç farklı versiyon ile satışa sunuluyor. Grecale GT, dört silindirli 300 beygirlik mild hibrit sistemiyle şehir içi kullanımı çağdaş minimalizm temasıyla birleştiriyor.

Grecale Modena, dört silindirli 330 beygirlik yarı hibrit sistemiyle, doğa tutkunlarına hitap ediyor. Grecale Trofeo, 530 beygir gücünde V6 motorun sağlamış olduğu performansla, daha çok güç ve adrenalin meraklılarına hitap ediyor. Grecale Trofeo 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlıyor ve 285 km/s'lik azami hıza ulaşabiliyor. Sürüş deneyimini en üst düzeye çıkarmak üzere, Comfort, GT, Sport, Corsa (sadece Trofeo'da sunuluyor) ve Off-Road olmak üzere beş farklı sürüş modu ise Grecale'nin karakterini kullanım gereksinimlerine uygun bir hale getirmesini sağlıyor.

Maserati Grecale ürün gamını 2023 yılında 400V teknolojisiyle yüzde 100 elektrikli "Grecale Folgore" tamamlayacak.

Maserati Connect

Dijital ekranlar ve dokunmatik yüzeylerle öne çıkan kabinde geleneksel gösterge paneli dışında 12,3 inçlik; bugüne kadar bir Maserati'de kullanılan en büyük orta ekran yer alıyor. Kabinde ayrıca yeni dijital saat ile kumanda paneliyle 8,8 inçlik ekran görsel ve işlevsel açıdan yenilikçi bir kullanım deneyimi yaşatıyor. Grecale'de, arka koltukta seyahat eden yolcular için de üçüncü bir ekran bulunuyor. Motorun Maserati'ye özgü sesine ek olarak kabin içerisinde 3-Boyutlu gerçek deneyim sunan Sonus Faber Premium ses sistemi yolculukları çok daha keyifli hale getiriyor.

Grecale, yeni bilgi-eğlence sistemi Maserati Intelligent Assistant (MIA) Multimedya ve isteğe bağlı olarak sunulan Head-up Display de dahil olmak yenilikçi donanımları kullanıcısına sağlıyor. Otomobil, sürücüsünün kullanım tercihlerine göre tamamen kişiselleştirilebilen ve yüksek performanslı bir "Kullanıcı Deneyimi" sunan güçlü işletim sistemine sahip MIA (Maserati Akıllı Asistan) bilgi-eğlence sistemi sunuyor.

Araç içindeki deneyim, son teknoloji bilgi-eğlence sisteminden ve Maserati Connect ile yönetiliyor. Bu sayede Grecale, bağlantılı araç teknolojisiyle de müşteri deneyimini en üst seviyeye taşıyor. "Maserati Connect Programı" sayesinde gelişmiş bağlanabilirlik çözümleri sunan Grecale; kullanıcısına otomobilinin durumu takip edebilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca servis zamanı geldiğinde gerekli bildirimleri vererek hayatını kolaylaştırıyor. Maserati Connect aynı zamanda acil durumlarda ve çalınma durumunda yardım sağlayarak güvenliği iyileştiriyor.

Kullanıcı, akıllı telefon, akıllı saat veya sanal kişisel asistanlar (Amazon Alexa ve Google Assist) aracılığıyla Connect Uygulaması üzerinden Maserati'siyle her an iletişim kurabiliyor.

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