Maske market raflarında - Son Dakika
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Maske market raflarında

36 dakika önce

Maske market raflarında Marketlerde cerrahi maske satışı başladı 50 adetlik bir adet kutu 42,5 liraya satılıyor Bir kişi en fazla 3 paket maske alabilir Cerrahi maskeler bugün itibariyle İstanbul'da eczane, medikaller ve online platformlara ek olarak marketlerde de satılmaya başladı.

Maske market raflarında

Marketlerde cerrahi maske satışı başladı

50 adetlik bir adet kutu 42,5 liraya satılıyor

Bir kişi en fazla 3 paket maske alabilir

İSTANBUL - Cerrahi maskeler bugün itibariyle İstanbul'da eczane, medikaller ve online platformlara ek olarak marketlerde de satılmaya başladı. Tanesi 85 kuruştan 50 adetlik bir adet maske kutusu 42,5 lira satış ücretiyle raflarda yerini aldı. Uygulamanın önümüzdeki hafta büyükşehirlerden başlamak üzere diğer illerdeki marketlerde de başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Mayıs'ta yapılan kabine toplantısında salgınla mücadelede normalleşme süreci ile ilgili yol haritası belirlenmişti. Bu kapsamda alınan kararlar çerçevesinde cerrahi maskelerin ücretli olarak market, eczane, medikal mağazalarda ve online platformalarda satılması mümkün hale gelmişti.

Koronavirüs salgını nedeniyle günlük hayatın bir parçası haline gelen maskeler; marketlerde tüketiciyle buluşuyor. Bugüne kadar ücretsiz olarak eczanelerden temin edilen maskelere daha kolay ulaşılabilmesi için market, eczane ve medikal mağazalardan da ücretli olarak alınabilecek. Vatandaşların maske alırken mağdur olmaması ve maskeye daha kolay ulaşılabilmesi için ise tavan fiyat 1 lira olarak belirlendi.

"Tanesi 85 kuruşa denk geliyor, bir kişi en fazla 3 paket alabilir"

Zincir marketin Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, hijyen ve güveni ön planda tuttuklarını söyleyerek, "Maskeleri kendi kutularında müşterilere sunuyoruz. Bir kutuda 50 adet maske bulunuyor. Önümüzdeki hafta 10'lu paketleri de elimize ulaşacak. Maskenin tanesi 85 kuruşa satılıyor. Herkesin maskelere ulaşabilmesi açısından bir kişi en fazla 3 paket maske alabiliyor. Müşterilerin maskelere talebi bugün yoğun. Maskelerde herhangi bir stok problemimiz yok. Bu anlamda tedarikçilerimizle sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Dün itibariyle 5 milyon adet maske bağlantımızı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Marketlerde ve eczanelerde maskelerin satılması çok güzel oldu"

Maske satın almaya gelen Kadir Can isimli vatandaş, maskelerin marketlerde satılmaya başlamasının güzel bir gelişme olduğunu belirterek, "Maske almaya geldim. Marketlerde ve eczanelerde maskelerin satılması çok güzel oldu. Ücretsiz maske konusunda bazı vatandaşlara mesaj gitti. Mesaj ulaşmayan vatandaşlar da marketlerden alabilecek. Daha iyi oldu" dedi.

(MRT-ACÖ-E)

Maske market raflarında

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 08:40 Kaynak: İHA


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