Son dakika haberi... Durdurulan araçlarda çok sayıda silah yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Durdurulan araçlarda çok sayıda silah yakalandı

Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da polis ekipleri Korona virüs (Covit-19) denetimleri kapsamında sokakta ve araçlarda maske takmayan 11 kişiye, toplam 9 bin 900 TL idari para cezası kesti.

Son dakika haberi... Durdurulan araçlarda çok sayıda silah yakalandı, System.String[]

Afyonkarahisar'da polis ekipleri Korona virüs (Covit-19) denetimleri kapsamında sokakta ve araçlarda maske takmayan 11 kişiye, toplam 9 bin 900 TL idari para cezası kesti.

Kentte İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, Eşrefpaşa Mahallesi, Şeyh Şamil Bulvarı, Günsazak Bulvarı ve Demirçiler Çarşısı'nda uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada polis ekipleri şüphe üzerine durdurulan 3 araç ile durumundan şüphelenilen bir yayanın üzerinde arama yaptı. Aramalarda, ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile 7 mermi ele geçirildi. Yapılan aramaların ardından S.D, O.G. M.Ç.K, ile H.B., hakkında işlem yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Para Cezası, Türk Lirası, Polis, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Durdurulan araçlarda çok sayıda silah yakalandı - Son Dakika

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