Maske üretimine destek veren engelliler dayanışma örneği sergiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maske üretimine destek veren engelliler dayanışma örneği sergiliyor - Son Dakika

Maske üretimine destek veren engelliler dayanışma örneği sergiliyor

6 saat önce

Kırşehir Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde kalan engelliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede maske üretimine destek vererek eğitimlerini sağlayan kurumlarla dayanışma örneği sergiliyor.

Maske üretimine destek veren engelliler dayanışma örneği sergiliyor, System.String[]

Kırşehir Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde kalan engelliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede maske üretimine destek vererek eğitimlerini sağlayan kurumlarla dayanışma örneği sergiliyor.

Merkez Fatma-Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki makinelerde üretimi yapılan cerrahi maske malzemeleri, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezine getirilerek burada son işlemden geçiriliyor.

Merkezde kalan 12 engelli, personelle birlikte sosyal mesafe kuralına riayet ederek dönüşümlü maske üretimine katılıyor. Engellilerden bazıları tel takımına bir kısmı ip bağlantılarının yapımına kimisi de ütülenmesine yardım ediyor.

Kırşehir Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Gülbahar Düğer, AA muhabirine, kurumda 102 ağır ve hafif engellinin eğitim gördüğünü, bunlardan 96'sının yatılı hizmet aldığını söyledi.

Engellilerden 12'sinin iş yapmaya uygun olması nedeniyle personel eşliğinde maske üretimine katıldıklarını belirten Düğer, yaşadıkları sosyal dayanışma duygusu nedeniyle üretim yaparken çok heyecanlandıklarını dile getirdi.

Eğitimlerde sosyal hayata katılımı çok önemsediklerini vurgulayan Düğer, engellilerin bu sayede rehabilite edilmelerine de katkı yapıldığını aktardı.

Pandemi nedeniyle maske üretimi gündeme geldiğinde engellilerin heyecanla destek vermeyi istediklerini anlatan Düğer, şöyle konuştu:

"Koronavirüs salgınına karşı yüksek risk altında bulunan engellilere yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmeti veren merkezimizin personeli ve engelli öğrencilerimiz, cerrahi maske üretimi yaparak kuruluşumuza destek vermektedirler. Günde ortalama 100 maske üretilerek kuruluştan hizmet alan engelliler ve hizmet veren personele dağıtılmaktadır. 12 engellimiz ve personelimizle dönüşümlü olarak maske yapıyoruz. Bu çalışma engelli kardeşlerimizin rehabilitasyonuna da olumlu katkı yapmaktadır."

Düğer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki sevgi evleri başta olmak üzere diğer kurumların ihtiyacına da buradan katkı sunulduğunu anlattı.

Kurumda kalan engellilerden Halime Şakran da kesilmiş halde gelen maskelerin tellerini takmaya yardım ettiğini, bundan büyük heyecan ve mutluluk duyduğunu ifade etti.

Engelli öğrenciler, Kırşehir Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyarak yaptıkları koreografi ile de "Evde kal Kırşehir, evde kal Türkiye" mesajı verdi.

Koronavirüs, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:46 Kaynak: AA

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