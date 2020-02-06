Maskeli Günay Musayeva
6 saat önce
Model, koronavirüsünden korunmak için maske taktığını söyledi: "Koronavirüsün ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz.
Model, koronavirüsünden korunmak için maske taktığını söyledi: "Koronavirüsün ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz. Ben de dışarı çıkarken maske kullanıyorum. Oğlum Cihangir'le çok yeni ağır bir grip atlattık."
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:49
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