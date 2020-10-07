Maskeyi koluna taktı, "Niye çekiyorsun?" diye muhabire tepki gösterdi - Son Dakika

Maskeyi koluna taktı, "Niye çekiyorsun?" diye muhabire tepki gösterdi

07.10.2020 21:59

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde maskeyi koluna takan bir genç polise zorluk çıkartırken, basın mensubuna da "Niye çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde maskeyi koluna takan bir genç polise zorluk çıkartırken, basın mensubuna da "Niye çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince maske, mesafe ve hijyen kontrolleri gerçekleştiriliyor. Kent genelinde kafeler, oturma parkları, cadde ve sokaklar ile insan yoğunluğunun olduğu alanlarda korona virüs denetimleri gece yarısına kadar sürüyor. Kafe ve restoranlarda denetim yapan ekipler, girişte ateş ölçümü yapılıp yapılmadığını ve el dezenfektanı cihazlarını kontrol ediyor. Ayrıca kafe ve restoran işletmecileri, masalar arası sosyal mesafenin sağlanması ve yoğunluğun önlenmesi konusunda da uyarılıyor. Bazı işletmelerde ise maske takmamaktan tutanak tutuluyor.

Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda denetim yapan ekiplere rağmen elindeki maskeyi koluna takan 17 yaşındaki genç, "Niye çekiyorsun?" diyerek muhabire tepki gösterdi. Uyarılar üzerine kolundaki maskeyi yüzüne takan genç, polisin kimlik istemesi üzerine "Kimlik yanımda yok ne yapayım?" diyerek zorluk çıkarttı. Daha sonra T.C. kimlik numarasını veren genç hakkında maske takmamaktan tutanak tutuldu.

(Hasan Ay/İHA)

Maskeyi koluna taktı, Niye çekiyorsun? diye muhabire tepki gösterdi
Maskeyi koluna taktı, Niye çekiyorsun? diye muhabire tepki gösterdi
Maskeyi koluna taktı, Niye çekiyorsun? diye muhabire tepki gösterdi
Maskeyi koluna taktı, Niye çekiyorsun? diye muhabire tepki gösterdi
Maskeyi koluna taktı, Niye çekiyorsun? diye muhabire tepki gösterdi
Maskeyi koluna taktı, Niye çekiyorsun? diye muhabire tepki gösterdi
Maskeyi koluna taktı, Niye çekiyorsun? diye muhabire tepki gösterdi
Maskeyi koluna taktı, Niye çekiyorsun? diye muhabire tepki gösterdi
Maskeyi koluna taktı, Niye çekiyorsun? diye muhabire tepki gösterdi
Maskeyi koluna taktı, Niye çekiyorsun? diye muhabire tepki gösterdi
Maskeyi koluna taktı, Niye çekiyorsun? diye muhabire tepki gösterdi

Koronavirüs, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maskeyi koluna taktı, 'Niye çekiyorsun?' diye muhabire tepki gösterdi - Son Dakika

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