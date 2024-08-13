MASKİ'den Manisa FK'nın su sayaçları iddiasına yanıt - Son Dakika
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MASKİ'den Manisa FK'nın su sayaçları iddiasına yanıt

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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Futbol Kulübü'nün (Manisa FK) MASKİ personelinin, takım antrenman yaparken su sayaçlarını söktüğü iddiasına yanıt verdi. MASKİ'den yapılan açıklamada, kulübün kaçak su kullandığı tespit edildiği ve yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

13.08.2024 16:11
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(MANİSA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, geçen günlerde Manisa Futbol Kulübü'nün (Manisa FK) MASKİ personelinin, takım antrenman yaparken su sayaçlarını söktüğü iddiasına yanıt verdi. MASKİ'den yapılan açıklamada, teknik incelemeler sonucunda kulübün kaçak su kullandığı tespit edildiği ve yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Geçen günlerde Manisa FK, MASKİ personeli tarafından antrenman yaptıkları Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'ndeki su sayaçlarının usulsüz bir şekilde söküldüğünü, personel ve kurum yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı. MASKİ Genel Müdürlüğü, kulübün iddialarına yanıt verdi. Kurumdan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçme suyu depolarımızda meydana gelen basınç düşüklükleri ve giderek artan su eksilmeleri nedeniyle Yunusemre ilçemiz Uncubozköy içme suyu deposundan su verdiğimiz bölgelerde teknik incelemeler yapılmıştır. Yapmış olduğumuz teknik çalışmalar sonucu Manisa FK tarafından kullanılan tesiste su sayacının büyüklüğü de dikkate alındığında su tüketiminin az olduğu değerlendirilmiştir. Sayacın ölçüm hatası olup olmadığının incelenmesi için söküm işlemleri gerçekleştirilmiştir. Manisa FK'nın kullanmış olduğu tesiste, teknik ekiplerimiz tarafından yapılan incelemeler sonucunda, ana içme suyu şebeke hattından doğrudan bağlantı yapılarak, kaçak su kullanıldığı fotoğraf ve video çekimleri ile kayıt altına alınmıştır. Tesiste yapmak istediğimiz detaylı incelemeye kulüp çalışanları tarafından izin verilmediği için emniyet güçlerinin nezaretinde çalışmalar yürütülmüş olup, yine emniyet güçlerinin nezaretinde kaçak su kullanımı tutanak altına alınmıştır. Konuyla ilgili yasal işlemler devam etmektedir. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, yasal haklarımızı kullanmakta ve yasalara bağlı kalmaktayız. Manisa FK'nın 2 inçlik su saatinin ise bozuk olup olmadığı ile ilgili testler de devam etmektedir. Basına lanse edildiği gibi kulüp herhangi bir mağduriyet yaşamamıştır. Sökülen sayacın yerine işletme sayacı takılarak, tesise su verilmeye devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MASKİ'den Manisa FK'nın su sayaçları iddiasına yanıt - Son Dakika

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