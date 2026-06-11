MASKİ'den Sulama Kanalında Temizlik - Son Dakika
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MASKİ'den Sulama Kanalında Temizlik

MASKİ\'den Sulama Kanalında Temizlik
11.06.2026 16:48
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MASKİ, Yunusemre ve Şehzadeler'de 5 km'lik sulama kanalında temizlik çalışmaları başlattı.

(MANİSA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerini kapsayan 5 kilometrelik sulama kanalında kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Çalışmaların tamamlanmasıyla çevre kirliliği, kötü koku ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerini kapsayan 5 kilometrelik sulama kanalında temizlik çalışması başlattı. Ekipler, çalışmaların Kuşlubahçe kısmının tamamlandığını bildirdi. Barbaros, Atatürk ve Fevzi Çakmak mahallelerinden geçen kanalda yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla da çevre kirliliği, kötü koku ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi hedefleniyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kanal yatağında zamanla biriken yabancı otlar, rüsubat ve çeşitli atıklar temizleniyor. Özellikle yaz aylarında ciddi bir sorun haline gelen kötü koku ve sinek oluşumunu engellemeyi amaçlayan çalışma, kanal içerisindeki su akışının daha sağlıklı ve kesintisiz şekilde ilerlemesini de sağlayacak.

"DÜZENLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Yürütülen faaliyetler hakkında bilgi veren MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Günay, temizlik çalışmalarının belirli periyotlarla devam ettiğini belirtti. Günay, "Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimiz sınırlarında yer alan 5 kilometrelik sulama kanalında temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Kanal içinde biriken ot ve atıkları temizleyerek hem çevre kirliliğinin ve kötü kokunun önüne geçmeyi hem de haşere oluşumunu azaltmayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, temiz ve konforlu bir çevrede yaşaması için sahadayız. Çalışmalarımızın bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere, kanal ve su yollarında bakım ve temizlik çalışmalarının belirlenen program dahilinde kesintisiz süreceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yerel Haberler, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel MASKİ'den Sulama Kanalında Temizlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yılmaz Aura Yılmaz Aura:
    merak ettim bu temizlik işinin arkasında bi çıkar var mı yok mu çünkü 5 km kanal olmuş çok uzun bi alanda ne bileyim dış kaynağa mı verildi fiyatı ne bu da önemli 0 0 Yanıtla
  • Kıvanç Güler Kıvanç Güler:
    abi sen bak bu olayı gençler farklı düşünüyo artık! eskiden böyle şeyler olunca hiç tepki göstermezdik ama şimdi hemen sosyal medyaya atacağız ya! çevre bilinci arttığı için mi bilmiyom ama iyi şeyler oluyo en azından! bir de şu temizliği niye bu kadar geç yapıyolar ya bıktım ben 0 0 Yanıtla
  • Tülay Epcerev Tülay Epcerev:
    yahu bunu kaç sene önce yapması gerekirdi bu işleri ihmal ettiler sonra halkın şikayet etmesi bekliyorlar 0 0 Yanıtla
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