MasterChef'ten elenen Ayyüce Kamit, Emir Elidemir ile çıkan aşk haberlerine açıklık getirdi

MasterChef yarışmasından elendiği gece hikayesiyle herkesi derinden etkileyen Ayyüce Kamit, 2019 MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş'ın YouTube kanalında yayınlanan programına konuk oldu.

"1700 TL'YE İŞE GİRMİŞTİM"

Sakarya'dan İstanbul'a taşındığını çok zor günler yaşadığını söyleyen Ayyüce Kamit, şunları anlattı: Sakarya'dan İstanbul'a geldiğimde belirli bir bütçem yoktu, hatta cebimde hiç para yoktu. Aşçı olmayı kafayı koymuştum. İnsanlar 'paran yok nasıl özel okulda ders aldın' diye soruyorlar. Babam benim için kredi çekti. Babama 'hayatım boyunca sen benim arkamda olmaya bilirsin, ama benim bu yolda yürümem gerek' dedim. Sonra okulun ayarladığı bir yerde staja başladım. Stajdayken iş teklifi aldım. 1700 TL ücretle işe başladım. Piyasada yeni olduğum için kabul ettim. İstanbul'da kalıp bu sektörde olmak istiyordum."

"YAŞADIĞIM EVİN CAMI YOKTU"

"Kısa bir süre yurtta kaldım, üniversite öğrencileriyle.... 4 kişilik bir odadaydık, Beni sevemediler. Üçü aynı okuldaydı beni rahatsız ettiler sürekli. Bu şekilde devam etmeyeceğini düşünüp eve çıkmaya karar verdim. İlk evime Şişli'de çıktım, bir apartmanın dibiydi. Bir oda bir tuvalet bir de yatak vardı. Küçük bir ocağım vardı. Ben o evde yaşayamayıp, Sakarya'ya da dönebilirdim ama dönmedim. Ayda cebime sadece 250 TL kalıyordu. Bir sene bu şekilde yaşadım."

"MASTERCHEF'TE AŞK YOK"

MasterChef'ten elenen Berker, yarışmada aşk yaşandığını söyledi. Bunun üzerine Ayyüce ile Emir Elidemir'in beraber olduğu iddiaları gündeme geldi. Aşk haberlerine de açıklık getiren Kamit, "Bu algı beni de çok sinirlendirdi. Çünkü hepimiz oraya yarışmaya geldik. Hepimizin amacı birinci olmaktı. Aynı ortamda olduğumuz için dışarıdakiler farklı görüyor olayları ya da olmalarını istedikleri için bu tarz dedikodular çıkardılar. Emir ile bir ay aynı restoranda çalıştık hatta birlikte başvurmayı düşündük. Birbirimizden habersiz seçmelerde karşılaştık. İkimizi de MasterChef'e aldılar. Emir ile güzel bir arkadaşlığımız var onun dışında bir ilişkimiz yok. Furkan için de aynı şey geçerli onunla da aşk yaşamadım. Ben bu sene MasterChef'te aşk görmedim. Kısmetse Olur'a katılsam adım bu kadar insanla çıkabilirdi. Aşk var mı, yok mu beni ilgilendirmiyor ama gördüğüm kadarıyla yok. Ben ilişki üzerine bir programa katılsam başka yere giderim" ifadelerini kullandı.