MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı

Çalışan blender'ı tutmak isteyen Sefa'nın eli kesildi. Acı içinde kalan Sefa'nın elinin kanadığı gören arkadaşları ve şeflerin yürekleri ağza geldi. Sefa'nın yanına koşan Danilo Zanna sağlık görevlilerini çağırdı. Elinden yaralanan Sefa'ya sağlık ekibi hemen müdahale etti. Kanaması durdurulan Sefa'nın eli sarıldı. Müdahaleden sonra Sefa'nın ciddi bir sorununun olmadığı öğrenildi.

YEMEĞİNİ YETİŞTİREMEYİNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Müdahalenin ardından eli sargıya alınan ve eldiven takarak yemeğini devam etmek isteyen Sefa, zaman kaybı yaşadığı için yemeğini tam pişiremedi. Şeflerin karşısına eksik tabakla çıkan Sefa gözyaşlarını tutamadı. Şeflerin kendisine olan babacan yaklaşımları için de teşekkür etti. Şefler de yine de mücadeleden vazgeçmediği için Sefa'yı motive etti.

Öte yandan bireysel dokunulmazlık oyununun kazanına da Eray oldu.