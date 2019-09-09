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Matematik ve fen bilgisi öğretmenleri çalıştayı yapıldı

51 dakika önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından matematik ve fen öğretmenleri çalıştayı düzenlendi.

Matematik ve fen bilgisi öğretmenleri çalıştayı yapıldı, System.String[]

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından matematik ve fen öğretmenleri çalıştayı düzenlendi.

Sorgun Meslek Yüksekokulu'nda Bozok Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Böyükata öncülüğünde düzenlenen çalıştaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Aksaray Üniversitesinden Dr. Hasan Özcan, Hacettepe Üniversitesi STEM & Maker Laboratuarı Başkanı Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı ile ilçede görev yapan fen bilgisi ve matematik öğretmenleri katıldı.

Çalıştay sonrası açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, matematik alanında ön yargıları ve kaygıları yıkmak adına çalışma yaptıklarını dile getirerek, "Öğretmenler değişimin anahtarıdır. Öğretmen isterse değişim gerçekleşir. Bunun için böyle bir proje başlattık. Ben buradan çalıştayımıza katkı sağlayan tüm öğretmenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Matematik ve fen bilgisi öğretiminin, bilişsel alan ve duyuşsal alan konusunun ele alındığı çalıştayda değerleri tanımlayarak değerler öğretiminin önemi, matematik ve fen bilgisi eğitiminde kalitenin artırılması konuları ele alındı.

Hüseyin Ekinci, Yozgat, Sorgun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:50 Kaynak: AA
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