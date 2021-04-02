Mavi balonlarla otizme dikkat çektiler - Son Dakika

Mavi balonlarla otizme dikkat çektiler

02.04.2021 17:46
Mavi balonlarla otizme dikkat çektiler, System.String[]

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğünün düzenlediği "Engelleri Sanatla Aşıyoruz" etkinliğinde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğünün düzenlediği "Engelleri Sanatla Aşıyoruz" etkinliğinde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, toplum ve bireyin önündeki engelleri kaldırmak için çalıştıklarını belirterek, "Etkinliklerimizi sadece bir günle kısıtlı tutmuyoruz; ancak farkındalığı arttırmak için de özel günlerde mutlaka etkinlik düzenliyoruz. Önemli olan arkanıza dönüp baktığınızda iyi eserler bıraktığınızı görmektir" dedi.

Yaygın bir nörogelişimsel bozukluk olan Otizm Spektrum Bozukluğunun belirtileri, genel olarak yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkıyor ve yaşam boyu devam ediyor. Günümüzde yaklaşık her 59 çocuktan biri otizm belirtileri gösteriyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü, birçok engel grubunda olduğu gibi Otizm Spektrum Bozukluğu alanında da akademik çalışmalar yürütüyor. Engelleri ortadan kaldırmak için çalışan ve özel günlerde etkinlikler düzenleyen koordinatörlük, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında da Engelleri Sanatla Aşıyoruz etkinliği gerçekleştirdi.

Buca Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde bulunan Artı Biz Kafe'de yapılan etkinliğe; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Buca Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gamze Sezgin Selçuk, İzmir Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Zeynep Arıkan, Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörü Prof. Dr. Rukiye Günseli Yıldırım ile özel çocuklar ve aileleri katıldı.

"Son 3 yılda biraz daha hızlandırdığımız faaliyetlerimize devam ediyoruz"

Dokuz Eylül Üniversitesi olarak toplumu ve bireyi her geçen gün daha iyiye ulaştırmak için çalıştıklarını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Yavrularımızın, insanların hatta tüm canlıların önündeki engelleri olabildiğince kaldırmayı amaçlıyoruz. Üniversite olarak Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğümüz ile son 3 yılda biraz daha hızlandırdığımız faaliyetlerimize devam ediyoruz. Kadrolarımızı güçlendiriyor, yayınlarımızı arttırıyoruz. Etkinliklerimizi sadece bir günle kısıtlı tutmuyoruz; ancak, farkındalığı arttırmak için de özel günlerde mutlaka etkinlik düzenliyoruz. Önemli olan arkanıza dönüp baktığınızda iyi eserler bıraktığınızı görmektir. Bizim evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras budur. Eğer bunu başarabiliyorsak ne mutlu bize. Bunu başarmak, ekip işi, inanç işi, bilinç oluşturma işidir. Etkinliğimize emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer de, kaymakamlık olarak Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde Down Sendromlu Çocuklar için bir proje yürüttüklerini belirterek, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'a destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Etkinlikte, özel gereksinim grupları hakkında bilgi vermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, Buca Eğitim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğinde, Özel Gereksinim Farkındalığı Kamu Spotları Serisinin ikinci ürünü olan Otizm Spektrum Bozukluğu Farkındalık Kamu Spotunun ilk gösterimi yapıldı.

Mehmet Ali Susam Eğitim İş Okulu öğrencilerinin ritim gösterisinin ardından, Mavi Işık Özel Eğitim Okulu öğrencisi Batuhan Kil mini konser verdi. Katılımcılar, Otizm Farkındalık Hatırası yazılı tuvalin üzerine özel çocuklarla birlikte resim yaptıktan sonra, yine özel çocukların resimlerinden oluşan sergiyi gezdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, özel çocuklara hediyelerini takdim ettikten sonra, otizm farkındalık rengi olan mavi balonlar mavi gökyüzüne bırakıldı. - İZMİR

Mavi balonlarla otizme dikkat çektiler
Mavi balonlarla otizme dikkat çektiler
Mavi balonlarla otizme dikkat çektiler
Mavi balonlarla otizme dikkat çektiler
Mavi balonlarla otizme dikkat çektiler

Dokuz Eylül Üniversitesi, Nükhet Hotar, Otizm, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mavi balonlarla otizme dikkat çektiler - Son Dakika


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