Mavi Masa sokağa çıkma kısıtlamasında halkın yanında olacak - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi Mavi Masa hattı ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 30-31 Mayıs tarihlerinde de kent sakinlerinin yanında olacak. Belediye ekipleri, Vefa Sosyal Destek Grubu ile koordineli şekilde ihtiyaçları karşılayacak.



Tepebaşı Belediyesi Mavi Masa hattı ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.



Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 30-31 Mayıs tarihlerinde de Tepebaşı Belediyesi, Mavi Masa hattı ile kent sakinlerine hizmet edecek. Belediyeye ulaşan 65 yaş üzeri vatandaşlara sıcak yemek servisinin yanı sıra acil ihtiyaçların karşılanması için de hizmet verilecek.



Öte yandan son ödeme tarihi 1 Haziran olan emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisi için Mavi Masa'yı arayan vatandaşlar, Mobil Vezne veya Vefa Sosyal Destek Gurubu aracılığı ile vergilerini ödeyebilecek. - ESKİŞEHİR