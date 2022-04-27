Mavi ve yeşilin buluştuğu Tekirdağ bayramda ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Tekirdağ, Ganos Dağı eteklerinde bozulmamış doğası, Marmara Denizi'nin mavisi ve ormanlarıyla tatilcileri bekliyor.

Bayramda Tekirdağ'a gelecek ziyaretçiler, Ganos Dağı eteklerinde yürüyüş, Uçmakdere'de yamaç paraşütü, Ayvasıl mevkisinde dalış, Yeniköy'de kamp ve karavan konaklaması yapabilecek.

Saray ilçesindeki Güneşkaya ve Güngörmez mağaraları da ziyaret edilebilecek yerler arasında yer alıyor.

Kentte yeşil ile mavinin buluştuğu Yeniköy ve Uçmakdere mahalleleri ziyaretçilere eşsiz güzellikler sunuyor.

" İstanbul'dan çok sayıda turist bekliyoruz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, bölgenin doğal güzelliklerini görmek isteyenler için deniz, demir ve hava yolu seçeneklerinin bulunduğunu söyledi.

Kentin tatilciler için gözde yerlerden olduğunu belirten Hacıoğlu, "Belki de Tekirdağ son 5 yılın en fazla yerli ve yabancı ziyaretçisini ağırlayacak. Özellikle yanı başımızdaki İstanbul'dan çok sayıda turist bekliyoruz. Çünkü özellikle salgın sonrası oluşan şartlarda doğa turizmi, eko turizm, agro turizm özelliklerinin hepsi Tekirdağ'da var." dedi.

Tatilcilerin Tekirdağ'da aradıkları her şeyi bulabileceğini vurgulayan Hacıoğlu, "Adrenalin sporu dediğimiz yamaç paraşütü burada da yapılıyor. Uçmakdere'de paraşüt tutkunları gökyüzüyle buluşuyor. Gastronomide 7 coğrafi işaret almış ürünümüz var. Yöresel kahvaltımız, köftemiz, tatlılarımız, bağ evlerimiz ve doğal güzelliklerimizle tatilcileri bekliyoruz." diye konuştu.

Hacıoğlu, çiçek açtıktan sonra tarlaları sarıya boyayan kanolaların ziyaretçilere "sarı bahar"ı yaşatacağını ifade etti.

"Trekking yapmak isteyenler için 4 parkur var"

Tatilcilerin kentten mutlu ayrılacağına inandığını aktaran Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Ziyaretçiler Tekirdağ'ın yöresel zeytini, peyniriyle oluşan harika bir kahvaltı yapıp, ardından yamaç paraşütüyle mavi ve yeşilin tadını çıkarabilir. Daha sonra trekking yapmak isteyenler için dört parkurumuz var, orada yürüyüşe çıkabilecekler. Kiraz bahçelerimiz çiçek açmış halde onları karşılayacak."

Şarköy Yöresi Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Cüneyt Keresteci de Tekirdağ'ın tatilcilere eşsiz güzellikler sunduğunu ifade etti.

Şarköy ilçesinin doğa ve deniz turizmi için en cazip yerlerden olduğunu aktaran Keresteci, şunları kaydetti:

"Tekirdağ tatil için her zaman tercih edilen bir yer. İlçemiz mavi bayraklı plajları, eşsiz doğasıyla insanları cezbediyor. Buraya gelen tatilciler, yamaç paraşütü, sörf yapma imkanı buluyor. Doğanın, denizin tadını çıkartmak için Tekirdağ özellikle İstanbul'un dibindeki en güzel yerlerden. Bizler bayram tatilinde ziyaretçilerimizi en iyi şekilde ağırlamak için bekliyoruz."

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü kurucu üyesi Sanlı Fidan ise tatilde yamaç paraşütü yapmak isteyenleri beklediklerini dile getirdi.