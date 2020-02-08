"Maviden Beyaza Antalya" yarışlarının ödül töreni yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor 'Maviden Beyaza Antalya' yarışlarının ödül töreni yapıldı - Son Dakika Spor

"Maviden Beyaza Antalya" yarışlarının ödül töreni yapıldı

6 saat önce

"Maviden Beyaza Antalya" kış sporları organizasyonunda aynı gün Konyaaltı Plajı'nda yüzen, bisikletle Beydağları'nı tırmanan, Saklıkent'te kayak yarışında mücadele eden sporculardan dereceye girenlere ödülleri verildi.

"Maviden Beyaza Antalya" kış sporları organizasyonunda aynı gün Konyaaltı Plajı'nda yüzen, bisikletle Beydağları'nı tırmanan, Saklıkent'te kayak yarışında mücadele eden sporculardan dereceye girenlere ödülleri verildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) düzenlediği ve 90 sporcunun katıldığı organizasyonun yüzme etabı 400 metre, bisiklet etabı 50 kilometre, kayak mücadelesi 2,5 kilometrelik parkurda gerçekleşti.

Etkinlik, dereceye giren sporculara ve takımlara madalya, kupa ile diğer ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Saklıkent Kayak Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentin nitelikli etkinliklere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Karaloğlu, organizasyonun gelecek yıllarda uluslararası nitelik kazanmasını temenni ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Antalya bu. Sabah güneşli bir havada denize girersiniz, sonra Saklıkent zirvesine çıkar üşürsünüz. Antalya'nın bu güzelliklerini hem kendi insanımızla hem de dünyayla paylaşmak için farklı etkinliklere ihtiyacımız var. Bu şehirde 365 gün etkinlik yaparsak, 365 gün turizm yaparız. Turizmi sadece 5-6 aya sıkıştırmamış oluruz."

Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:

Yüzme etabı

Kadınlar:

1- Sıla Özdemir

2- Sibel Levent

3- Cemre Can

Erkekler:

1- Muhammed Bertuğ Polatçı

2- Soner Oral Kasım

3- Yavuz Fatih Can

Bisiklet etabı

1- Mustafa Tekin

2- Alper Köroğlu

3- Osman Koç

Kayak etabı

Kadınlar:

1- Su Yalın

2- Duru Egeli

3- Elif Başer

Erkekler:

1- Osman Özaydın

2- Ahmet Özaydın

3- Mehmet Kayışlı

Takım (Genel klasman)

1- Soner Oral Kasım/ Furkan Gürler/ Mehmet Kayışlı

2- Sıla Özdemir/ Osman Koç/ Su Yalın

3- Sibel Levent/ Mustafa Tekin/ Fikret Yıldız

Maviden Beyaza Antalya yarışlarının ödül töreni yapıldı

Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:56 Kaynak: AA
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