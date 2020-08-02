Max Kruse'ye Schalke 04 ve Werder Bremen talip

Bremen yerel basınında çıkan haberlere göre; Werder Bremen, Max Kruse'ye 14 Ağustos'a kadar Fenerbahçe ile olan durumunu çözmesi ve kesin kararını iletmesi yönünde cevabını iletti. Kruse ile bir süredir görüşmelerini sürdüren Werder Bremen cephesi, Alman oyuncudan gelecek cevabı beklemeye başladı.

Schalke 04 ise Max Kruse'ye bir teklif yaptı ve ilgisini gösterdi. 32 yaşındaki oyuncunun maaş beklentisini öğrenmek isteyen Schalke, buna göre hareket edecek.

Kruse'nin önündeki en büyük engel olarak Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra durumunun belirsiz olması gösterildi. Kruse'nin bir kulüple imzalaması durumunda oluşabilecek hukuki sıkıntıların, kulüpleri tedirgin ettiği vurgulandı.

"GEÇİCİ LİSANS İLE OYNANABİLİR"

Spor Hukukçusu Horst Kletke, şu anda bir risk olduğunu söylerken, "Eğer sözleşme feshinin hukuki olmadığı ortaya çıkarsa, büyük bir problem oluşur. Oyuncunun aynı anda iki sözleşmesi olur ve Fenerbahçe bu noktada kulüpten de tazminat alabilir" ifadelerini kullandı.

FIFA'nın geçici lisansla oyuncunun oynamasına izin verebileceğini kaydeden avukat, "Kruse eğer Werder Bremen ile sözleşme imzalarsa, oynamak için lisans başvurusu yapacak. Almanya Futbol Federasyonu ve FIFA bunu onaylamalı. Bremen, sözleşmeyi sisteme girer ve oynama izni ister. Fenerbahçe'nin de o aşamada kendi görüşünü bildirme hakkı var. FIFA o noktada "geçici" lisans verebilir. Bu sayede Kruse, Bremen için oynayabilir" dedi. (Sporx)