Epstein\'ın soruşturmasında kilit karar: Gizlilik kalkanı kaldırılıyor

Epstein-Maxwell davasında perde aralanıyor: Gizlilik kaldırıldı, tüm kirli detaylar ortaya saçılacak

ABD'de yıllardır tartışmalara konu olan Jeffrey Epstein soruşturmalarında kritik bir adım daha atıldı. Federal bir yargıç, Epstein'ın uzun süre birlikte olduğu Ghislaine Maxwell'e ait soruşturma dosyalarındaki gizlilik kararını kaldırarak, istismar ağına ilişkin kapsamlı belgelerin kamuoyuna açılmasının önünü açtı. Kararın, Epstein–Maxwell ilişkisine dair uzun zamandır kapalı kapılar ardında kalan birçok karanlık ayrıntının ortaya çıkmasına yol açması bekleniyor.

ADALET BAKANLIĞI TALEP ETTİ

Yargıç Paul Engelmayer'ın verdiği karar, Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine alındı. İnsan kaçakçılığı suçlamalarından 20 yıl hapse mahkûm edilen Maxwell'e ait dosyalarda; büyük jüri ifadeleri, finansal hareketler, seyahat belgeleri ve mağdurlarla yapılan görüşmelere dair soruşturma notlarının yer aldığı belirtildi. Belgeler, mağdurların kimliğini korumak amacıyla belirli kişisel bilgiler sansürlenerek yayımlanacak.

Bu adım, geçtiğimiz ay yürürlüğe giren Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında alınan ikinci gizlilik kaldırma kararı oldu. Geçtiğimiz hafta Florida'da bir yargıç da benzer yönde hüküm vermişti. Böylece federal yargı, iki farklı eyalette Epstein dosyalarının kamuya açılmasının önünü açmış oldu.

ÜÇÜNCÜ ONAY BEKLENİYOR

Adalet Bakanlığı, Epstein'ın New York'taki kısa süreli kovuşturmasını yürüten üçüncü bir yargıca da başvuruda bulundu. Bu başvurunun da kabul edilmesi hâlinde, dosyaların büyük bölümünün kamuoyuyla paylaşılmasının önü tamamen açılacak.

BELGELERİN YAYIMLANMA TAKVİMİ NET DEĞİL

Belgelerin ne zaman açıklanacağına ilişkin kesin bir tarih verilmezken, sansürleme ve teknik hazırlık sürecinin zaman alabileceği belirtiliyor. Yayınlanacak dosyaların, Epstein–Maxwell ağına dair kamuoyunda uzun süredir tartışılan karanlık noktaları aydınlatması bekleniyor.

EPSTEİN DAVASI

Çok sayıda isim, ABD'li milyarder Epstein'ın 1998'de satın aldığı Little St James Adası'na kaçırıldığını ve burada kötü muameleye maruz kaldığını belirtmişti. Epstein mağdurlarından ismi en iyi bilinen Virginia Giuffre, 17 yaşındayken insan kaçakçılığı kurbanı olduğunu ve Epstein tarafından cinsel istismar amacıyla aralarında İngiliz kraliyet ailesinden Prens Andrew'un da bulunduğu yüksek nüfuzlu insanlara gönderildiğini ifade etmişti. Epstein, 2002-2005 yılları arasında kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla 6 Temmuz 2019'da New York'ta çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Epstein, daha sonra tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar etmişti. İki cinsel suçtan hüküm giyen Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ise, Epstein ile birlikte hareket ederek reşit olmayan bir kişiyi fuhşa zorlamak da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Epstein'in oyuncular, siyasetçiler gibi ünlü isimlerle olan bağlantısı dünya genelinde büyük tepki çekmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Epstein'in cinsel istismar amaçlı insan kaçakçılığı yaptığından haberdar olduğu iddialarını reddetmiş, Epstein ile bir dönem arkadaş olduklarını ancak daha sonra aralarının bozulduğunu söylemişti.