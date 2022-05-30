"May B" dans tiyatrosu Türkiye'de ilk kez Cemal Reşit Rey'de sahne aldı - Son Dakika
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"May B" dans tiyatrosu Türkiye'de ilk kez Cemal Reşit Rey'de sahne aldı

30.05.2022 13:07
"May B" dans tiyatrosu Türkiye'de ilk kez Cemal Reşit Rey'de sahne aldı

Yaşayan koreograflar arasında en önemli isimlerden gösterilen çağdaş dans sanatçısı Maguy Marin'in "May B" adlı dans tiyatrosu, Türkiye'de ilk kez Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) sahnelendi.

Yaşayan koreograflar arasında en önemli isimlerden gösterilen çağdaş dans sanatçısı Maguy Marin'in "May B" adlı dans tiyatrosu, Türkiye'de ilk kez Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) sahnelendi.

CRR'den yapılan açıklamaya göre, biletleri haftalar öncesinden tükenen gösteriyi yaklaşık bin kişi izledi.

Ses, obje, hareket ve müzik kullanımında yarattığı yeni sahne düzeni ile Fransa'da yeni akım dansın öncülerinden olan Maguy Marin'in, ilk kez 1981'de sahneye koyduğu oyun, bugüne kadar dünyanın dört bir yanında sahnelendi.

Samuel Beckett'in metinlerinden esinlenerek tasarlanan eser, Franz Schubert ve Gavin Bryars'ın müzikleriyle hazırlandı.

Dans tiyatrosunda farklı yüz makyajlarıyla 10 dansçı sahne aldı.

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Kaynak: AA

Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Türkiye, Fransa, Dans, Güncel, Son Dakika

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