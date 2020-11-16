Mazgala bakan köpeğe vatandaş ilgisi - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kentin en işlek caddesi Fethiye'de mazgallara bakan ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen sokak köpeği vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Günün belirli saatlerinde yaklaşık 300 metre uzunluğunda, araç trafiğine kapalı Fethiye Caddesi'ne gelen köpek, caddenin ortasında 5 metrelik aralıklarla dizili yağmur suyu mazgallarının her birini kontrol etmesiyle dikkati çekiyor.

Çarşıda 45 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Mehmet Barlas Çeki, AA muhabirine, köpeğin hareketinin pandemiyle birlikte dikkat uyandırdığını belirterek, muhtemelen fare arayışında olduğunu dile getirdi.

"Fare arıyor ama bulamaz, bulsa bile çıkaramaz." diyen Çeki, "Öyle huy yaptı, öyle bakıyor işte ama tabi hayvan aç. Hergün bu saatlerde gelir, 14.30-15.00'e doğru... Böyle ızgaralara bakıyor, televizyonlara çıktı, millet görüyor 'Aaa o köpek değil mi?' diyor. Bir piyasa yaptı, bir baktım millet toplanmış, 'acaba kavga mı oluyor' dedim. Meğerse onu sarmışlar. Bütün millet tanımaya başladı." ifadelerini kullandı.

Çeki, her geçenin dikkatini çeken köpeğin fotoğrafını çekmek isteyenlerin, öz çekim yapanların ciddi oranda arttığını ileri sürdü.

Birkan Topal ise caddede mazgalları tek tek ziyaret eden köpeğin ilgi odağı olduğunu vurgulayarak, "Artık fare mi takip ediyor? Bilemiyorum ama benim görüşüm o yönde." dedi.

Bir vatandaş ise köpeğin mazgal içindeki su birikintisinde yansımasına bakmış olabileceği görüşünde bulunarak, "Hiçbir şey aramıyor, suda resmini görüyor, ona huylanıyor." dedi.