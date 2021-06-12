Mazgala düşen kedi yavrusunu zabıta kurtardı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Meltem Sokak üzerinde köpekten korkup mazgala düşen yavru kedinin sesini duyan Sincan Belediyesi Zabıta Amiri Lütfi Taşdemir durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi düştüğü mazgaldan kurtardı.

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