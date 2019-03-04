Son Dakika Haberleri: Mazhar Alanson'dan Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası ile Muhteşem Konser

Mazhar Alanson'dan Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası ile Muhteşem Konser

1 saat önce

Mazhar Alanson, Şef Turhan Yükseler yönetimindeki Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası ile muhteşem bir konser verdi.

Mazhar Alanson'dan Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası ile Muhteşem Konser, System.String[]
Mazhar Alanson, Şef Turhan Yükseler yönetimindeki Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası ile muhteşem bir konser verdi.

"Mazhar Senfoni" başlıklı konser, 3 Mart Pazar akşamı CRR Konser Salonu'nda gerçekleşti. Konseri; aralarında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. İskender Pala, Endonezya Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner, oyuncular Hasan Kaçan, Kadir Çöpdemir, İpek Tuzcuoğlu ve müzik yazarı Doç. Dr. Michael Kuyucu'nun da bulunduğu yaklaşık bin kişi izledi.

Alanson konsere "Yandım" şarkısıyla başladı. "Ah Bu Ben", "Sarı Laleler", "Yağmur Var", "Tam Ortası", "Yaşın 19", "Ali Desidero" ve "Ele Güne Karşı" konserde seslendirilen diğer eserlerdendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:51 Kaynak: İHA

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