Mazıdağı'nda huzur toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mazıdağı'nda huzur toplantısı yapıldı - Son Dakika

Mazıdağı'nda huzur toplantısı yapıldı

6 saat önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde huzur toplantısı gerçekleştirildi.

Mazıdağı'nda huzur toplantısı yapıldı, System.String[]

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde huzur toplantısı gerçekleştirildi.

Mazıdağı Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya katılan Mardin İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Bizler hizmetlerimizi yerine getirmeye çalışırken vatandaşlarımızın bizimle işbirliği yapmasını çok önemsiyoruz. Aynı şekilde öğrencilerimizin geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin suçtan, suçluluktan arındırılmış, uzak tutulmuş bir ortamda geleceğe hazırlanmaları bizler için çok önemlidir. Mardin'de okullarımıza doğrudan görevlendirilmiş polis memurlarımız ile gereken önlemleri almaktayız."

Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan ise uyuşturucu ile mücadelede vatandaşın desteğinin önemine işaret etti.

Mazıdağı, Mardin, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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