Mazıdağı'nda İki Çocuk Kayboldu, Cansız Bedenleri Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mazıdağı'nda İki Çocuk Kayboldu, Cansız Bedenleri Bulundu

17.01.2026 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolan 9 ve 7 yaşındaki çocukların cansız bedenleri bulundu.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolduktan sonra yüzeyi buz tutan gölette cansız bedenleri bulunan 9 yaşındaki Davut Esen ile 7 yaşındaki Abdullah Erat, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Meşeli Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinden çıktıktan sonra kendilerinden bir süre haber alınamayan Davut Esen ve Abdullah Erat için aileleri kendi imkanlarıyla arama yaptı. Aramalardan sonuç alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çevrede yapılan aramalarda, mahallede bulunan göletin buz tutan yüzeyinde kırıklar ve gölet çevresinde ayak izleri tespit edildi. Bunun üzerine çocukların gölete düşmüş olabileceği ihtimali değerlendirilerek suda arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu iki çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenazeler, otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından Meşeli Mahallesi'ne getirilen cenazeler, burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mazıdağı, Mardin, Çocuk, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mazıdağı'nda İki Çocuk Kayboldu, Cansız Bedenleri Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir anda camiye daldı Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi Kimliği dikkat çekti Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti
Rıza Pehlevi’den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır Rıza Pehlevi'den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır

18:11
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi Arda Güler’in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
18:01
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor
17:29
3 gol ofsayta takıldı Manchester United derbide City’yi sahadan sildi
3 gol ofsayta takıldı! Manchester United derbide City'yi sahadan sildi
17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
15:40
Suriye ordusu operasyonu genişletti Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 18:51:08. #7.11#
SON DAKİKA: Mazıdağı'nda İki Çocuk Kayboldu, Cansız Bedenleri Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.