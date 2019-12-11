MAZLUMDER Kayseri Şubesi Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel MAZLUMDER Kayseri Şubesi Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika

MAZLUMDER Kayseri Şubesi Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

6 saat önce

Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

MAZLUMDER Kayseri Şubesi Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti, System.String[]

Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ziyarette insanın varlıkların en şereflisi olduğuna vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, hem insanlığa hizmet etmek hem de hakkını korumak için çalıştıklarını söyledi.


Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaretinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü içeren haftayı aynı zamanda İnsan Hakları haftası olarak nitelendirdiklerini belirtti. İnsan hakları konusunda yapmış oldukları çalışmalarla ilgili bilgi veren Ahmet Taş, insan hakları konusunda istişarede bulunmak üzere Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret ettiklerini belirtti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da "Varlıkların en şereflisi olan insana hem hizmet etmek hem de hakkını korumak için çalışıyoruz" dedi. İnsanların birbirleriyle olan ilişkisinde nezaket ve saygının önemine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, "Hoşgörü ortamında, insanların birbirine karşı saygıda kusur etmeden, kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa başkasına da öyle davranması asıl olandır. İnşallah birbirinin hakkına saygı gösteren, nezakette kusur etmeyen bir toplum oluşmasını arzu ediyoruz. İnsanları renginden, ırkından, kıyafetinden, davranışından dilinden ya da dininden dolayı ayrıştırmak ve ötekileştirmek yerine örnek davranış sergilemenin doğru olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Mazlumder, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:03 Kaynak: İHA
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