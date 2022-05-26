Mazot hırsızlığında 3 tutuklama - Son Dakika
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Mazot hırsızlığında 3 tutuklama

26.05.2022 13:30
Mazot hırsızlığında 3 tutuklama

Alaplı'da 5 tırdan mazot çalan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alaplı'da 5 tırdan mazot çalan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından yapılan operasyonda değişik tarihlerde kamyonlardan ve tırlardan depo kapağı kırarak yüklü miktar mazot hırsızlığı yapan şüpheliler yakalandı.

Değişik tarihlerde toplamda 600 litre mazotu hortumla çekip çalan 3 olayla ilgili ekipler bölgede güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takipte hırsızlık şüphelilerin E.O (19) Ü.E.K(14) M.M.T(17) olduğu tespit etti. Ekiplerin düzenledikleri operasyonla şüpheliler gözaltına alınarak, ardından adliyeye sevk edildi. 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Alaplı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mazot hırsızlığında 3 tutuklama - Son Dakika


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