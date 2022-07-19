Mcdodo aksesuarlar sayesinde tatilde, sahilde enerjiniz bitmeyecek - Son Dakika
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Mcdodo aksesuarlar sayesinde tatilde, sahilde enerjiniz bitmeyecek

19.07.2022 19:00
Mcdodo aksesuarlar sayesinde tatilde, sahilde enerjiniz bitmeyecek

Mcdodo, sahip kullanıcılarına sunduğu aksesuarlar sayesinde sıcak havalarda ve tatilde hep sizinle.

Global mobil aksesuar markası Mcdodo, son teknoloji mobil aksesuarlarıyla hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Yaz sezonunda; yolculukta, sahilde, otelde kesintisiz şarj ve kesintisiz müzik zevki vadeden aksesuarlarla bu yazın tadını doyasıya çıkaracaksınız! LED ışıklı hızlı şarj kabloları, hızlı GaN şarjlar, Bluetooth kulaklıklar, MagSafe powerbank'ler ve kablosuz şarjlı araç telefon tutacağı gibi pek çok inovatif ürün, yaz boyunca size eşlik edecek

Mcdodo aksesuarlar yaza meydan okuyor!

Türkiye'nin en hızlı büyüyen mobil aksesuar markası Mcdodo, her yaşa ve zevke hitap eden geniş ürün gamıyla, kullanıcılarına yaz tatilinde ve seyahatlerinde de eşlik etmeye devam ediyor. Yazın daha da hareketli ve mobil hale gelen günlük rutinlere uygun aksesuarları, en inovatif ve modern tasarımlarla sunuyor. USB-C hub'lar, LED ışıklı hızlı şarj kabloları, hızlı GaN şarjlar, bluetooth kulaklıklar ve kablosuz şarjlı araç tutacağı gibi 250'nin üzerinde pratik ürün; yaz boyunca plajda, otelde, yolculuk esnasında size eşlik ederek hayatınızı kolaylaştıracak.

Mcdodo aksesuarlar sayesinde tatilde, sahilde enerjiniz bitmeyecek

Tüm bu Mcdodo ürünlerine ve çok daha fazlasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Mcdodo manyetik soğutuculu şarj kablosu!

Mcdodo, plajda şezlongda vakit geçirirken, oyun oynamayı sevenleri de unutmuyor ve kablosuz şarj yaparken hızlı soğuma sağlayan inovatif bir ürün daha sunuyor. Özellikle oyun düşkünleri için tasarlanan ve 15W/10W/7.5W/5W kablosuz şarjı destekleyen radyatörlü bu şarjla, yazın güneşin altında ısınma korkusu yaşamadan telefonunuzu ve tabletinizi özgürce şarj edebileceksiniz.

Mcdodo aksesuarlar sayesinde tatilde, sahilde enerjiniz bitmeyecek

Tatilin vazgeçilmez ikilisi: Bluetooth kulaklık ve MagSafe powerbank

Yazın yolculukta ve plajda en vazgeçilmez aksesuarlardan olan aktif gürültü engelleyici kablosuz bluetooth kulaklık; üstün teknolojisi ve hafif tasarımıyla, kablosuz, özgür bir ses ve konuşma deneyimi sunuyor. Sade ve şık tasarımıyla da iddialı olan kulaklıklar, güç kılıfıyla 6 saat kullanım, 25 saat bekleme süresi sağlıyor. Mcdodo'nun modern tasarımlı kablosuz kulaklıklarıyla, müziğin ve konuşmanın tadını yüksek kaliteyle, sahilde ve yolda da doyasıya çıkaracaksınız.

Mcdodo aksesuarlar sayesinde tatilde, sahilde enerjiniz bitmeyecek

Mcdodo ayrıca MagSafe powerbank ile şarj deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor. 5, 10 ve 20 bin mAh gücündeki seçenekleriyle MagSafe powerbank şarj ünitesi, sade ve modern tasarımlarıyla telefonunuzla bütünleşerek, yaz boyunca kablosuz ve özgür şarj fırsatı sunuyor. Ayrıca 50 derece açıda durmaya imkan veren özel tasarımıyla da telefonunuzu şarj ederken aynı zamanda stand olarak kullanabiliyorsunuz.

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Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Tragger, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Mcdodo aksesuarlar sayesinde tatilde, sahilde enerjiniz bitmeyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mcdodo aksesuarlar sayesinde tatilde, sahilde enerjiniz bitmeyecek - Son Dakika
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