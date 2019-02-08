Son Dakika Haberleri: Mdob'dan Sevgililer Günü'ne Özel Konser

Mdob'dan Sevgililer Günü'ne Özel Konser

58 dakika önce

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 14 Şubat Sevgililer Günü özel konserinde ünlü filmlerin müziklerini seslendirecek.

Mdob'dan Sevgililer Günü'ne Özel Konser, System.String[]
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 14 Şubat Sevgililer Günü özel konserinde ünlü filmlerin müziklerini seslendirecek.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat'ta "Sevgiliye Sürpriz Film Müzikleri" konseri verilecek.

Mersin Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak konserin orkestra şefliğini Kerem Esemen yapacak.

Marina Kvlividze'nin başkemancı olarak sahne alacağı etkinlikte, "Cazablanca, Pembe Panter, James Bond, Forest Gump, İyi, Kötü ve Çirkin, Jurassic Park ve Yıldız Savaşları" gibi dünyaca ünlü filmlerin müzikleri, senfonik orkestra düzenlemeleriyle seslendirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:51 Kaynak: AA

14 Şubat, Mersin, Sevgililer Günü, Yerel, Kültür Sanat
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