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MEB, velilerin ve öğrencilerin sevgi dolu binlerce mesajını öğretmenlerine ulaştırdı - Son Dakika

MEB, velilerin ve öğrencilerin sevgi dolu binlerce mesajını öğretmenlerine ulaştırdı

23.11.2021 11:03
MEB, velilerin ve öğrencilerin sevgi dolu binlerce mesajını öğretmenlerine ulaştırdı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (MEBİM), öğrencilerine gösterdikleri ilgi, eğitime verdikleri katkı, sabır ve gayretlerinden dolayı 75 binin üzerinde öğretmen için teşekkür mesajı geldi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (MEBİM), öğrencilerine gösterdikleri ilgi, eğitime verdikleri katkı, sabır ve gayretlerinden dolayı 75 binin üzerinde öğretmen için teşekkür mesajı geldi.

"MEBİM", eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla başta öğrenci, veli, öğretmen, idareci olmak üzere bütün vatandaşlardan gelen bilgi edinme, soru, talep, görüş, öneri, uygulama desteği veya idari konulardaki başvuruları etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla hizmet veriyor. 7 gün 24 saat hizmet veren İletişim Merkezi'ne, yurt içinden 444 0 632 yurt dışından ise +90 444 0 632'den ulaşılabiliyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla MEB İletişim Merkezi'ne, öğrencilerine gösterdikleri ilgi, sevgi ve sabır nedeniyle bu yıl 75 bin öğretmen ve idareci için teşekkür mesajı geldi. Sadece bu ay öğretmenler için gönderilen minnet dolu mesaj sayısı ise 52 bini geçti.

MEBİM çalışanları, minnet dolu bu mesajları dijital belgeye çevirerek öğretmenlerin ve idarecilerin cep telefonuna gönderdi.

Öğrenciler veya veliler, öğretmenlere yolladıkları mesajlarda, öğrenciye gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan, kişisel ve ahlaki gelişimlerine sağlanan katkıdan, öğrencinin yurt içi ve dışı yarışmalara ve sınavlara hazırlanmasında gösterdikleri gayretlerden, özellikle kaynaştırma öğrencilerinin eğitim-öğretime kazandırılmalarında gösterdikleri hassasiyetten dolayı minnettar olduklarını ifade etti.

MEBİM'e, kurulduğu 1 Mart 2012 tarihinden bu yana öğretmen veya idareciler için 450 binin üzerinde teşekkür mesajı geldi.

"Benim nur yüzlü, iyi kalpli, sevgi dolu öğretmenim"

İzmir Menemen Ulukent İlkokulu 4/C sınıfı öğrencisi Emre Aydın'ın, öğretmeni Arzu Güleç'e iletilen minnet dolu mesajında şu ifadeler öne çıktı:

"Siz dünyada eşi olmayan en güzel çiçeksiniz. Benim nur yüzlü, iyi kalpli, sevgi dolu öğretmenim her şey için teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Öğretmenler Günü'nüzü kutluyorum. Çalışma hayatınızda başarılar diliyorum."

"Öğretmen sade ruhları işleyen ustadır"

İstanbul Abdurrahman Gazi Ortaokulu 6/D sınıfı öğrencisi Yaren Keskin'in, öğretmeni Ruşen Hansu'ya iletilen mesajı şöyle:

"Öğretmenimizin, öğrencilere ve velilere göstermiş olduğu ilgisinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Öğretmen sade ruhları işleyen ustadır, ülkeler değil gönüller fetheder, 365 günde bir değil bir gün de 365 defa hürmet etsek hakkınızı ödeyemem."

"Merhametli sevecen altın kalplisiniz"

Ankara Kızılcahamam Kazım Karabekir İlkokulu 1/B sınıfı öğrencisi Derya Su Budak'ın öğretmeni Zeynep Savatyapan'a ulaştırılan Öğretmenler Günü mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Öğretmenimize, öğrencilere ve velilere göstermiş olduğu ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Sizin gibi bir öğretmene denk geldiğimiz için çok şanslıyız. Merhametli, sevecen, altın kalplisiniz. Tuttuğunuz elimi hiç bırakmayın, buna ihtiyacım var."

"Öğretirken ilgi ve emek verdiniz"

İstanbul Sancaktepe Hüseyin Temizel İlkokulu 1/H sınıfı öğrencisi Esma Hira Oğuz'un velisince, öğretmen Gökhan İstekli'ye ulaştırılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Çocuklarımıza anne şefkatinden sonra hayata attıkları bu ilk adımda onlara iyiyi, güzeli öğrettiğiniz, öğretirken de kendinizi sevdirdiğiniz, ilginiz ve emekleriniz için çok teşekkür ederiz. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun."

Adana Çukurova Gönül Ferhat Baykara İlkokulu öğrencisi Ömer Ediz Sertkaya'nın öğretmeni Sabriye Kıllı'ya ulaştırılan mesajı ise şöyle:

"Öğretmenimizden çok memnunuz, öğrencilerine göstermiş olduğu o muhteşem davranış biçimleri, sevgi ve saygısıyla öğrencilere olan merhameti ve şefkatiyle, dürüstlüğü, adaletiyle, o özenle yaptıkları etkinlikleriyle yapmış olduğu çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim. "

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB, velilerin ve öğrencilerin sevgi dolu binlerce mesajını öğretmenlerine ulaştırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MEB, velilerin ve öğrencilerin sevgi dolu binlerce mesajını öğretmenlerine ulaştırdı - Son Dakika
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