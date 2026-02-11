Mecitözü'nde Afet Farkındalığı Eğitimi - Son Dakika
Mecitözü'nde Afet Farkındalığı Eğitimi

11.02.2026 16:56
AFAD, Mecitözü'nde öğrencilere ve kamu personeline afetlere hazırlık eğitimi verdi.

Mecitözü ilçesinde kamu personeli ve öğrencilere yönelik afet farkındalığı eğitimi düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlileri, Mecitözü İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan eğitimde katılımcılara afet çeşitleri, afetlere hazırlık, afet sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Eğitimde ayrıca, afet anında bireylerin nasıl davranmaları gerektiği, korunma uygulamaları, güvenli tahliyeler, ilk müdahale ve yangın söndürme konularında uygulamalı eğitim verildi.

Kaynak: AA

Mecitözü, Güncel, AFAD, Kamu, Son Dakika

