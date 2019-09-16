Meclis'e sunulacak birinci yargı paketinde neler var?

Geçen yılki yasama yılına yetişmeyen yargı reformunun birinci paketinin Aralık ayına kadar yasalaşması için 1 Ekim'den itibaren parlamentoda yoğun bir mesainin başlaması bekleniyor. Son rötuşları yapılan birinci yargı paketi teklif taslağı muhalefete sunulacak ve tüm partilerle uzlaşma aranacak.



Tüm yargı reformunun yasalaşma süreci birkaç adımda ve yılları alması bekliyor. Kulis bilgilere göre birinci pakette düşünce ve ifade özgürlüğü, mağdur hakları ile tutuklamada keyfiliği önleme konularında düzenlemeler yer alıyor. AK Parti'nin baroların seçim sistemine ilişkin yapmayı planladığı değişiklikleri ve muhalefetin tepki gösterdiği infaz sistemine ilişkin düzenlemeleri farklı paketlerde ele alacak.