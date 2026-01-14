Meclis'te Motokuryeler ve Esnaf Sorunları Konuşuldu

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Van Milletvekili Mahmut Dindar ve Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gergerlioğlu, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in kendisi hakkında manevi tazminat davası açtığını" söyleyerek, bu durumu eleştirdi.

Geçen yıl 44 motokuryenin hayatını kaybettiğini, bunlardan 4'ünün çocuk yaşta olduğunu belirten Gergerlioğlu, "Ölenlerin yüzde 61'ini gençler oluşturuyor. Çarşıda, pazarda ve yollarda kuryeleri görüyoruz, içimiz sızlıyor. Motokuryelerin şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

İran'daki olaylara değinen Gergerlioğlu, İran'da demokratikleşmenin sağlanması gerektiğini söyledi.

DEM Parti Van Milletvekili Dindar, Van'da esnafın yaşadığı sorunları anlattı. Van'da bir senede açılan 100 işletmeden 40'nın, yılı tamamlayamadan kapandığını dile getiren Dindar, bunun yanlış politikalardan kaynaklandığını savundu. Dindar, "Faturalar esnafın belini büküyor. Kış aylarında sadece ısınma için gelen doğal gaz faturaları 10 bin lirayı buluyor. Siftah etmeyen esnaf evine nasıl ekmek götürsün, faturalarını nasıl ödesin. Van esnafı ülkenin en pahalı suyunu kullanıyor." sözlerini sarf etti.

Van'da elektrik ve su kesintilerinin esnafı zor durumda bıraktığını da belirten Dindar, esnafın üzerindeki vergi yüküne çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Doğan, Mersin Limanı'ndaki işçilerin yaşadıkları sorunlara değindi.

Güvencesiz koşullarda çalışan bazı işçilerin, sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldığını ileri süren Doğan, bu çalışanların işlerine iade edilmesini ve taleplerinin karşılanmasını istedi.