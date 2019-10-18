Son Dakika Haberleri: Mecnun Otyakmaz: "Galatasaray'a karşı burada hiç puan alamadık"
Son Dakika Spor Mecnun Otyakmaz: 'Galatasaray'a karşı burada hiç puan alamadık'

Mecnun Otyakmaz: "Galatasaray'a karşı burada hiç puan alamadık"

26 dakika önce

Mücedelede iyi bir performans gösterdiklerini ifade eden Başkan Otyakmaz, "Maalesef ligde Galatasaray'a karşı burada hiç puan alamadık.

Mecnun Otyakmaz:

Mücedelede iyi bir performans gösterdiklerini ifade eden Başkan Otyakmaz, "Maalesef ligde Galatasaray'a karşı burada hiç puan alamadık. Bugün çok yaklaşmış olmamıza rağmen yine alamadık. Özellikle ikinci yarı göstermiş olduğumuz mücadeleden dolayı takımımı ve teknik heyetimi kutluyorum. İkinci yarı gol pozisyonu bulduk olmadı. Elimizden geleni yaptık ama olmadı" dedi.

Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:47 
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