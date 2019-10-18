Mecnun Otyakmaz: "Galatasaray'a karşı burada hiç puan alamadık"
26 dakika önce
Mücedelede iyi bir performans gösterdiklerini ifade eden Başkan Otyakmaz, "Maalesef ligde Galatasaray'a karşı burada hiç puan alamadık.
Mücedelede iyi bir performans gösterdiklerini ifade eden Başkan Otyakmaz, "Maalesef ligde Galatasaray'a karşı burada hiç puan alamadık. Bugün çok yaklaşmış olmamıza rağmen yine alamadık. Özellikle ikinci yarı göstermiş olduğumuz mücadeleden dolayı takımımı ve teknik heyetimi kutluyorum. İkinci yarı gol pozisyonu bulduk olmadı. Elimizden geleni yaptık ama olmadı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:47
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