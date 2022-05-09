Mecnun Otyakmaz: "Sivasspor parmakla gösteriliyor" - Son Dakika
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Mecnun Otyakmaz: "Sivasspor parmakla gösteriliyor"

09.05.2022 13:33
Mecnun Otyakmaz: "Sivasspor parmakla gösteriliyor"

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivasspor'un parmakla gösterilen köklü bir kulüp olduğunu söyledi.

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivasspor'un parmakla gösterilen köklü bir kulüp olduğunu söyledi. Otyakmaz, "Sivasspor'umuz, Türk futboluna kazandırdıklarıyla, hizmetleriyle, duruşuyla, sorumluluklarıyla ve köklü tarihiyle her zaman parmakla gösterilen kulüplerden biri olmayı başarmıştır" dedi.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulübün 55. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Otyakmaz, mesajında, Sivasspor'un kuruluşunun 55. yıl dönümünün mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti. Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"DG Sivasspor'umuzun kuruluşunun 55. yıl dönümünün mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. 60'lı yılların ikinci yarısı ile birlikte Türk futbolunda yaşanan gelişmeler sonucu Anadolu'nun hemen her yerinde profesyonel şehir takımları kurulmaya başladı. İşte bu ortamda Sivas'ta da bir futbol takımı kurmak için harekete geçildi ve 09 Mayıs 1967 tarihinde kulübümüzün temelleri atıldı.

55 yıldır taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanmış DG Sivasspor'umuz, Türk futboluna kazandırdıklarıyla, hizmetleriyle, duruşuyla, sorumluluklarıyla ve köklü tarihiyle her zaman parmakla gösterilen kulüplerden biri olmayı başarmıştır. 2004 yılında gururla devraldığım bu onurlu görevi; samimi duygular, sonsuz sevgi, büyük bir aşk, fedakarlık ve emekle hizmet etmenin gururunu bu anlamlı günde bir kez daha yaşıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; kulübümüzün kurulmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, 55 yıllık süreçte camiamızda görev yapmış; kulüp başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, teknik adamlara, futbolculara, kulüp çalışanlarına ve iyi günde kötü günde sonsuz bir fedakarlık duygusuyla Sivasspor'umuzun yanında olan büyük taraftarlarımıza sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi ki Sivassporluyuz!"

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Mecnun Otyakmaz: Sivasspor parmakla gösteriliyor
Mecnun Otyakmaz: Sivasspor parmakla gösteriliyor

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Mecnun Otyakmaz, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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