"Medeniyetler Beşiği" Ani, Kovid-19 nedeniyle 2020'yi sessiz geçirdi - Son Dakika

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "Medeniyetler Beşiği" olarak adlandırılan Kars'taki Ani Ören Yeri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.

Kent merkezine 48 kilometre uzaklıktaki Arpaçay Vadisi yakınında bulunan, "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani Örenyeri, 961-1045 yıllarında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı.

11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran ve 2012'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Ani, 2016'da Dünya Mirası olarak tescil edildi. 85 hektarlık alandaki Ani Ören Yeri, bünyesinde, Anadolu'da yapılan ilk Türk camisi Ebul Menucehr'in yanı sıra Amenaprgiç Kilisesi, AniKatedrali, Dikran Honentz ve Abugamir Pahlavuni kiliseleri gibi önemli eserleri barındırıyor.

Tarihte Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'yi sessiz geçirdi.

Bu yıl sadece yerli turistleri ağırladı

Geçen yıl 3 bin 238'i yabancı olmak üzere 129 bin 38 kişinin ziyaret ettiği Antik Kent Ani Ören Yeri, bu yıl Kovid-19 nedeniyle sadece yerli turistleri ağırladı.

Kültür Turizm Bilim Uzmanı Mehmet Duman, AA muhabirine, Ani Ören Yeri'nin, 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındığını anımsattı.

Sessiz bir dönem geçiren Ani Ören Yeri'nin 2021 yılının teması olması temennisinde bulunan Duman, şunları kaydetti:

"Ani Ören Yeri birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı gibi inanç ve ticaret merkezinin de odak merkezi oldu. Kovid-19 sürecinin tüm dünyayı etkilemesiyle bilim insanları ve tüm dünya inancı ve umudu bağrında taşıdı. Ani Ören Yeri'nin de 2021 yılında turizm teması olması çok anlamlı olacak. Özellikle bu Kovid-19 sessizliği ve Ani'nin inanç merkezi olmasıyla dünya insanlığına hoşgörüyü, barışı, umudu getirecektir. Çünkü Ani, bağrında birçok inancı taşımaktadır."

Duman, kış turizminin kent için önemine değinerek, Ani'nin her yıl yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olduğunu anlattı.

Kışın ayrı bir güzelliğe bürünüyor

Sadece Türkiye'de değil, dünyadaki turizm yerlerinin de salgından etkilendiğine işaret eden Duman, Kovid-19'un tamamen bitmesiyle herkesi bölgeye beklediklerini söyledi.

Muş'tan bölgeyi ziyarete gelen Sümeyranur Erdem ise Ani Ören Yeri'nin doğasının ziyaretçilerini büyülediğini ifade ederek, "Arkadaşlarımızla gezmeye geldik. Daha önce Ani'ye gelmiştim ama yazdı, şimdi ise kış. Burası hem yaz hem de kışın ayrı bir güzel, karlar içerisindeki Ani daha hoş duruyor. Herkesin burayı gelip görmesi lazım. Sadece Türk tarihi açısından değil, diğer medeniyetlerin tarihini ilgilendiren bir yer." dedi.

Ani'yi gezen İngilizce öğretmeni Elif Çakır da bölgenin tarih kokan bir yer olduğunu belirterek, "Her taraf bembeyaz, burayı çok beğendik. Öğrencilerime burayı anlatacağım. Kesinlikle herkesin gelip gezmesi gereken bir tarihi alan." diye konuştu.