MediaMarkt Startup Challenge Finalistleri Belli Oldu

MediaMarkt'ın girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla düzenlediği "MediaMarkt Startup Challenge" yarışmasında finale kalan 10 girişimci belli oldu. Geleceğin teknolojilerini kurgulayan şirketlerle, perakende dünyasını yeniden şekillendirecek girişimcileri bir araya getirmeyi hedefleyen yarışmanın finali 14 Ocak 2026'da gerçekleşecek.

MediaMarkt Türkiye'nin girişimcileri ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla bu yıl 8'incisini düzenlediği "MediaMarkt Startup Challenge" yarışmasında finale kalan 10 girişim belli oldu. Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden başvuru alan yarışmada girişimciler; "Perakende Satış Teknolojileri", "Satış Sonrası Teknolojiler" "Kurumsal Dijitalleşme ile Çalışan Deneyimini Güçlendirme" "Satış Sonrası Teknolojileri" ve "Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etki Çözümleri" alanlarında sundukları yenilikçi projeleriyle değerlendirildi. MediaMarkt Startup Challenge'ın kazananları, 14 Ocak Çarşamba günü düzenlenecek Challenge Day etkinliğinde belli olacak.

Finale kalan 10 girişim ve çözümleri şöyle:

"Actins AI: E-ticaret ekiplerinin ürün verileri, SEO, pazarlama ve içerik gibi günlük işleri otomatikleştirmesine yardımcı olur. Her mağazadan öğrenir, gerekli adımları atar ve ekstra çaba gerektirmeden operasyonların sorunsuz şekilde devam etmesini sağlar.

AdBenchmarkLab: Dijital reklamlar için sektör ortalamaları sunan bir araştırma aracıdır. Google, Meta ve TikTok'ta CPM, CPC, CTR ve dönüşüm oranları gibi metriklerle markaların reklam performansını ve maliyetlerini karşılaştırmasına yardımcı olur. Veriler anonimdir ve API veya CSV ile toplanır.

Eluvium: Satın alma taleplerini, tedarikçi bulmayı ve RFQ süreçlerini yöneten yapay zeka ajanlarıyla dolaylı satın almayı otomatikleştirir. E-posta ve manuel süreçlerin yerini alan bu otomasyon sayesinde satın alma süreleri yüzde 55 kısalır, harcama uyumu 2 kat artar. Çalışanlar ve tedarikçiler için daha hızlı ve kolay bir satın alma deneyimi sunar.

Factory Of Us: Yüzde 100 geri dönüştürülebilir biyo-kompozit malzemelerden 3D yazıcı teknolojisiyle mobilya ve iç mekan ürünleri üreten sürdürülebilir bir üretim girişimidir.

Graffiti: Fiziksel mağazalarda müşterilerin doğru ürünü seçmesine yardımcı olan yapay zeka destekli mağaza içi asistanlar geliştirir. Ürünleri anlık olarak karşılaştırır ve mağazanın kendi ürün kataloğuna dayalı, net ve tarafsız yönlendirme sunar. Özellikle elektronik ve beyaz eşya gibi karar süresi uzun kategorilerde dönüşümü artırmayı ve satış ekiplerini desteklemeyi hedefler.

Meaningful: Dağınık verileri tek bir yerde toplayarak net ve aksiyona dönük içgörüler üreten bir pazar ve tüketici zekası platformudur. Birincil-ikincil araştırma, yapay zeka destekli algı analizi ve sosyal medya takibini CRM, CX ve satış verileriyle birleştirerek daha kapsamlı analiz yapılmasını sağlar.

MonitEye: Üretim, güvenlik ve operasyonel süreçleri optimize etmek için gerçek zamanlı video analizi kullanan yapay zeka destekli bir bilgisayarlı görü çözümüdür. Modüler yapısıyla üretim hatlarında verimlilik takibi ve perakende ortamlarında güvenlik ya da davranış analizi gibi farklı sektörlerde kullanılabilir. Veriye dayalı içgörülerle daha hızlı karar almayı, çalışan verimliliğini artırmayı ve operasyonel riskleri azaltmayı hedefler.

Punchline.ai: Anında yanıt veren yapay zeka destekli bir müşteri destek asistanıdır. Canlı sipariş ve hesap verilerini kontrol eder, sipariş durumunu sorgular ve iadeleri yönetir. Hızlı kurulum için tasarlanmış olup, işletmelerin destek maliyetlerini azaltırken müşterilere daha sorunsuz ve tatmin edici bir deneyim sunmayı hedefler.

Tinkery: Satış, pazarlama ve operasyon verilerini tek bir kaynaktan takip etmek isteyen perakendeciler ve KOBİ'ler için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir ticari veri deposudur. CRM, ERP ve pazarlama araçları gibi dağınık sistemleri hızlıca bağlar, verileri temizler ve bağlamlandırır; gelir, dönüşüm performansı ve müşteri etkileşimi hakkında öngörüler sunar.

TailorCast: Perakende ürün listelerini oluşturmayı, güncellemeyi ve optimize etmeyi otomatikleştiren yapay zeka destekli bir içerik yönetim asistanı sunar. Farklı kaynaklardan ürün verisi toplar, satış trendlerini, rakip performansını ve müşteri geri bildirimlerini analiz eder ve eksik veya geliştirilmiş içerik üretir. İnsan ekipler sadece son çıktıları kontrol eder; böylece manuel iş yükü azalırken ürün sayfaları güncel ve yüksek performanslı kalır." - İSTANBUL