MediaTek sahalara geri dönüyor: Redmi K50 inceleme

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Redmi K50 ailesini tanıttı. Özellikleri ile dikkat çeken Redmi K50 modelinin inceleme videosu ile karşınızdayız.

Redmi K50 inceleme

Yeşil Robot YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Redmi K50 modelini inceledik. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri videomuz ile baş başa bırakalım.

Redmi K50 modelini satın almak için buraya tıklayın

Xiaomi, Redmi K50 modelinde tercihini orta segment cihazlarda kullanılan MediaTek Dimensity 8100 işlemciden yana kullandı. 5nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 4 adet 2,85GHz Cortex-A78 4 adet 2GHz Cortex-A55 mevcut. Grafik arabirimi tarafında ise Mali-G610 bulunuyor.

6.67 inç büyüklüğe sahip ekran ile tanıtılan cihaz, Quad HD çözünürlüğe sahip. AMOLED panel ile karşımıza çıkan modelin 120Hz ekran tazeleme hızına sahip olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Xiaomi, inceleme konuğumuz Redmi K50 modelinde 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ile 256 GB seçenekleri mevcut.

Üçlü kamera dizilimine sahip olan cihazda 48 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü mevcut. Ön kamerada ise 20 Megapiksel lens kullanılmış.

Xiaomi, yeni modelinde 67W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya tercih etti. Redmi K50, kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13.5 arayüzü ile çıkacak.

Redmi K50 teknik özellikleri