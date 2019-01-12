Son Dakika Haberleri: Medicana'dan "Gebe Akademisi"

Medicana'dan "Gebe Akademisi"

1 saat önce

Medicana'dan "Gebe Akademisi"BURSA - Medicana Bursa Hastanesi, "Sağlıklı ve Mutlu Bir Gebelik İçin Yanınızdayız" anlayışı ile yola çıkarak düzenlediği "Gebe Akademisi" projesinin ikincisini gerçekleştirdi.

Medicana'dan "Gebe Akademisi"

BURSA - Medicana Bursa Hastanesi, "Sağlıklı ve Mutlu Bir Gebelik İçin Yanınızdayız" anlayışı ile yola çıkarak düzenlediği "Gebe Akademisi" projesinin ikincisini gerçekleştirdi.
Hamilelerin doğumda ve doğum sonrasında anneliğe hazırlamak, karşılaştıkları sıkıntıları asgariye indirmek maksadıyla Medicana Bursa Hastanesi bünyesinde açılan Gebe Akademisi'nin ikincisi gerçekleşti. Hastanenin konferans salonunda başlayan eğitim programının ikinci programında gebelik süresinde yapılması gereken test ve taramalar Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neriman Çelik tarafından anlatıldı. Ardından Uzman Klinik Psikolog Ece Özçırak, gebelik sürecinde psikolojik desteğin önemi hakkında bilgilerini anne adayları ile paylaştı. Gebelikte cilt lekelenmeleri ve cilt bakımı konusunda ise Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır merak edilen sorulara cevap verdi. Seminerin sonunda ise sportif danışman Nurgün Abik gebelikte spor hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra uygulamalı hamile pilatesi gerçekleşti. Gebelik Akademisi, anne adaylarına hediyelerinin verilmesi ile sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:51 Kaynak: İHA

Anne, Bursa, Sağlık
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