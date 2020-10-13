Medikal malzeme üretimine verilen destekler ithalatı azaltacak - Son Dakika

Medikal malzeme üretimine verilen destekler ithalatı azaltacak

13.10.2020 10:57
Medikal malzeme üretimine verilen destekler ithalatı azaltacak, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), temassız ateş ölçer, maskelerde kullanılan solunum ventili, motorlu acil ve yoğun bakım karyolası üretimi projelerine verdiği destekle sektörde ithalatın önüne geçilmesine katkı sağlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), temassız ateş ölçer, maskelerde kullanılan solunum ventili, motorlu acil ve yoğun bakım karyolası üretimi projelerine verdiği destekle sektörde ithalatın önüne geçilmesine katkı sağlıyor.

MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, AA muhabirine, "Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin belirlendiğini söyledi.

Türkiye'nin Kovid-19 salgını ile mücadelesine ve salgının kontrol altına alınmasına katkı sağlamak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ilan edilen destek programlarının hayata geçtiğine işaret eden Bostancı, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda, temassız ateş ölçer, filtreli N95 gibi maskelerde kullanılan solunum ventili ve modüler motorlu acil ve yoğun bakım karyolası üretimine yönelik projeler ile gıda arzı ve güvenliğine yönelik tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesiyle ilgili projeler destek almaya hak kazandı. Destek almaya hak kazanan 7 projeye ajans tarafından yaklaşık 7 milyon lira mali destek sağlanacak. Salgının önlenmesi, sosyoekonomik etkilerinin hafifletilmesi noktasında verilen mücadeleye destek olmak amacıyla ilan ettiğimiz programımızı tamamladık."

"Medikal ürünler ihracatıyla ekonomiye katkı sağlayacak"

Bostancı, programı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile koordineli yürüttüklerine işaret ederek, ajansa 94 proje başvurusunun yapıldığını bildirdi.

Kovid-19 salgını ile mücadelede önemi artan temassız ateş ölçer ile solunum ventili ve yoğun bakım yatakları imalatının Konya'da üretilmesinin önemini vurgulayan Bostancı, şunları kaydetti:

"Temassız ateş ölçer, maskelerde kullanılan solunum ventili, motorlu acil ve yoğun bakım karyolası üretimi hem ülkemizde salgınla mücadelede kullanılacak hem de ihracatla ülke ve bölge ekonomimize katma değer sağlayacaktır. Ajans olarak, en kısa sürede hayata geçirilecek olan projelerle bölgemizin öz dinamikleri olan sanayi üretimi ile tarımsal faaliyetlerinin sürmesini hedefledik. Uygulanacak projelerin, gerek bölgemizin ve gerekse de ülkemizin salgınla mücadelesine ve üretimine katkı sunması temenni ediyorum. Yurt dışından ithal edilen ürünlerin ülkemizde üretimini temin ettik. Bu sayede hem istihdam hem de cari açığın azaltılmasına katkı sağladık."

Bostancı, 112 Acil, mevlana, Ateş, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Medikal malzeme üretimine verilen destekler ithalatı azaltacak - Son Dakika Ekonomi

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