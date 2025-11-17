Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü - Son Dakika
Dünya

Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü

Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü
17.11.2025 12:29  Güncelleme: 14:15
Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü
Suudi Arabistan'da umre için ziyareti için gelen yolcuları taşıyan otobüs yakıt tankeriyle çarpıştı. Feci kaza sonrası ilk belirlemelere göre 45 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'ın Medine yakınlarında umreye gelenleri taşıyan otobüsün yakıt tankerine çarptığı kazada 45 kişi yaşamını yitirdi.

KAZADA ÖLENLERİN ÇOĞU HİNDİSTAN VATANDAŞI

Hindistan hükümeti, Suudi Arabistan'ın Medine kenti yakınlarında meydana gelen kazada, umreden dönen bir otobüsün yakıt tankerine çarpması sonucu 45 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Olayda hayatını kaybedenlerin çoğunun Hindistan vatandaşı olduğu kaydedilen açıklamada, kazada yaşamını yitiren veya yaralanan vatandaşlarla ilgili bilgi almak için Riyad Büyükelçiliği ile temasa geçildiği aktarıldı.

MODİ: DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUM

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Medine'de Hindistan vatandaşlarının da bulunduğu kazadan derin üzüntü duyuyorum. Yakınlarını kaybeden ailelerin yanındayım. Yaralıların hepsinin acil şifalar diliyorum. Riyad Büyükelçiliğimiz ve Cidde Konsolosluğumuz mümkün olan her türlü yardımı sağlıyor. Yetkililerimiz ayrıca Suudi Arabistan yetkilileriyle yakın temas halindedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, Hindistan, Güvenlik, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü - Son Dakika

SON DAKİKA: Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü - Son Dakika
