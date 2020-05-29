Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Duran top ve şut çalışmasıyla antrenman tamamlandı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nın yanındaki antrenman sahasında gerçekleştirildi.

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