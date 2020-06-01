Medipol Başakşehir'de antrenmanlar devam ediyor

Turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor 'u konuk edecek.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 oyunla devam etti. Antrenman, pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.

Medipol Başakşehir , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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