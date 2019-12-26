Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı mesaisi - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı mesaisi

6 saat önce

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı mesaisi, System.String[]

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.


Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı taktik çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.


Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.


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Fatih Terim Stadı, Okan Buruk, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:53 
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