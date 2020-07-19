Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor maçından notlar

Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'in sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı şampiyonluk yolundaki önemli maçta, turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Okan Buruk ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Turuncu-lacivertlileren geçen hafta 4-3 kaybettiği İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde forma giyen Mehmet Topal ve Danijel Aleksic'i yedek kulübesine çeken Buruk, bu iki ismin yerine Mahmut Tekdemir ve Eljero Elia'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Okan Buruk, şampiyonluk yolundaki mücadelede takımını Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Crivelli, Elia ve Demba Ba ilk 11'iyle sahaya sürdü.

Azubuike kadroda yer almadı

Medipol Başakşehir'de Kayserispor karşılaşması öncesinde sakatlığı süren Okechukwu Azubuike kadroda yer almadı.

Turuncu-lacivertli takımın yedek kulübesinde ise, Volkan Babacan, Mehmet Topal, Fredrik Gulbrandsen, Aziz Eraltay, Carlos Ponck, Uğur Uçar, Berkay Özcan, Robinho, Gökhan İnler ve Danijel Aleksic yer aldı.

Dev ekranda maç izletildi

Medipol Başakşehir'in şampiyonluk yolundaki kritik mücadelesini, turuncu-lacivertli taraftarlar stat önündeki otoparka kurulan dev ekrandan takip etti.

Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği organizasyona turuncu-lacivertli taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.

Kadına şiddete tepki

Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları üzerinde, "Kadına şiddete dur de!" yazılı tişörtlerle sahaya çıktı.

Tribünde de aynı sözün yer aldığı bir pankart yer aldı.