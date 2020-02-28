Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turudaki rakibi Kopenhag oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turudaki rakibi Kopenhag oldu - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turudaki rakibi Kopenhag oldu

6 saat önce

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki tek temsilcisi Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Danimarka temsilcisi Kopenhag oldu.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turudaki rakibi Kopenhag oldu, System.String[]

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki tek temsilcisi Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Danimarka temsilcisi Kopenhag oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen ve seribaşı uygulamasının olmadığı kura çekiminde Medipol Başakşehir, Kopenhag ile eşleşti.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

Başakşehir, Kopenhag, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:16 Kaynak: AA
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